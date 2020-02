Voici pourquoi le smartphone ou la tablette pliable d’Apple pourrait être présenté dans moins d’un an

Après avoir lancé le Galaxy Fold en 2019, Samsung vient de dévoiler son second smartphone pliable. Et bien que celui-ci, le Galaxy Z Flip, soit encore loin d’être parfait, Samsung semble déterminé utiliser les écrans pliables. D’après les rumeurs, un troisième appareil, qui serait le véritable successeur du Galaxy Fold, serait déjà en préparation.

Qu’en est-il d’Apple ?

Alors que son principal concurrent mise beaucoup sur les écrans pliables, Apple reste pour le moment sur les smartphones classiques. La firme de Cupertino n’a même pas encore évoqué cette technologie.

Néanmoins, cela ne signifie pas que les ingénieurs d’Apple ne réfléchissent pas aux possibilités qui sont offertes par les écrans pliables.

D’ailleurs, quelques brevets ont déjà révélé des recherches dans ce domaine.

Et aujourd’hui, il y aurait des raisons de penser que le premier smartphone ou la première tablette à écran pliable d’Apple pourrait débarquer dans moins d’un an.

« Nous sommes à moins d’un an d’une annonce », selon un expert cité par le magazine Protocol

Dans un article publié il y a quelques jours, le magazine Protocol rappelle que la société Corning, qui fournit du verre résistant à Apple et à d’autres fabricants de smartphones, développe déjà un produit basé sur du verre pour les smartphones pliables. L’entreprise aurait indiqué que ce produit pourrait arriver sur le marché dans les 12 à 18 prochains mois.

Et pour William LaCourse, professeur de sciences du verre à l’Université Alfred, également cité par le magazine, cela pourrait vouloir dire que la présentation du premier appareil à écran pliable d’Apple pourrait se faire dans moins d’un an.

Néanmoins, il est possible qu’Apple ne lance pas un smartphone pliable, mais plutôt un produit similaire à l’iPad. Pourquoi ? Si l’appareil est large, le rayon de courbure peut être plus grand, et le verre peut être plus épais, ce qui permettrait d’avoir un produit plus résistant.

Mais bien évidemment, il ne s’agit que d’hypothèses, que nous devons considérer avec une extrême prudence.

En tout cas, si pour le moment, les ventes de smartphones pliables sont encore assez faibles aujourd’hui, la situation devrait évoluer petit à petit. D’ici 2025, ce marché pourrait dépasser les 100 millions d’unités expédiés. Et à ce moment, il est fort probable que même Apple aura déjà au moins un appareil à écran pliable à proposer à ses clients.