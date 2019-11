Voici pourquoi Netflix pourrait cesser de fonctionner sur votre (vieille) Smart TV Samsung

Si vous utilisez une Smart TV (Samsung) assez ancienne, il est possible qu’à partir du 2 décembre, vous ne soyez plus en mesure de regarder vos films et séries préférées sur Netflix. D’après Cnet, l’information a été découverte par le site BGR, avant d’être confirmée par un représentant de Netflix.

« Le 2 décembre, Netflix ne sera plus pris en charge sur un petit nombre de périphériques plus anciens en raison de limitations techniques », a déclaré le représentant de Netflix, cité par Cnet. « Nous avons informé tous les membres concernés en leur fournissant davantage d’informations sur les périphériques alternatifs que nous prenons en charge afin qu’ils puissent continuer à profiter de Netflix sans interruption. »

Des limitations techniques sur certains modèles anciens

Malheureusement, nous ignorons pour le moment quelles sont les télévisions concernées.

Nous ignorons également si d’autres marques sont concernées ou si la limitation évoquée par Netflix ne concerne que des télévisions Samsung.

Mais si vous avez été notifié par Netflix sur le fait que votre Smart TV ne sera plus prise en charge par son application, sachez qu’il est toujours possible d’utiliser celle-ci pour regarder les films et les séries de la plateforme en y connectant un périphérique qui est encore supporté par Netflix.

L’option la moins coûteuse est probablement le Chromecast de Google (connexion via HDMI), qui coûte 39 euros et qui vous permettra de diffuser du contenu sur votre télévision (même s’il ne s’agit pas d’une Smart TV) à partir de votre smartphone. Le Chromecast est compatible avec Android et iOS.

Google Chromecast 3 au meilleur prix Prix de base : 39 € Rakuten -26% 29 € Consultez l'offre Voir plus d'offres