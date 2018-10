Le nouveau Google Chromecast 3 est disponible en France

Si vous n’avez jamais entendu parlé du Chromecast le principe est simple. Ce petit dongle HDMI vient se brancher à l’arrière de votre TV et vous permet de streamer du contenu depuis les applications disponibles sur votre smartphone, comme Netflix, Youtube pour MyCanal. Voici un présentation du Chromecast 2, sorti il y a plus de 3 ans !

La nouveauté qui saute le plus aux yeux sur ce Chromecast 2018 est le design qui est désormais lisse et plus discret que ses prédécesseurs. Il permet également le logo Chrome au profit du logo Google. Il ne faut cependant pas perdre de vue que le Chromecast étant placé derrière votre TV, son design n’est pas si important au final.

Le deuxième changement est au niveau des caractéristiques techniques. Le Chromecast 3 est 15% plus rapide que la version 2 et il est désormais capable de jouer des vidéos en 1080p à 60 images par secondes.

Google annonce sur son blog que « dans le courant de l’année, vous pourrez intégrer votre Chromecast à un groupe d’enceintes afin d’écouter votre musique dans toutes les pièces de votre maison. » Si vous cherchez un dongle similaire gérant la 4K, Google n’a pas créé un nouveau produit et le Chromecast Ultra est toujours disponible pour 79€.

Les nouveautés du Chromecast 3 par rapport au 2 ne sont donc pas si importantes que cela, mais comme le produit garde le même prix, 39€, il reste la solution idéale de streaming si vous ne souhaitez pas investir dans une box du type Xiaomi Mi Box ou la Nvidia Shield.