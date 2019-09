Voici pourquoi YouTube va cacher votre nombre exact d’abonnés

Ce mois de septembre, YouTube n’affichera plus les nombres exacts de personnes qui suivent un compte. Le compteur d’abonnés ne disparaîtra pas pour autant. Mais au lieu d’afficher un nombre exact, YouTube va afficher un nombre arrondi. Cette nouvelle règle sera appliquée pour les comptes qui ont dépassé les 1 000 followers. Ainsi, si un compte a par exemple 1 234 567 abonnés, la plateforme n’affichera pas le nombre exact, mais 1.23 million.

Ce changement ne devrait pas être une surprise pour les créateurs puisque celui-ci a été annoncé au mois de mai. À l’origine, l’idée était de rendre le compteur d’abonnés plus uniforme, à travers toutes les plateformes. En effet, actuellement, la façon dont le nombre d’abonnés est affiché peut varier selon la version de YouTube utilisée. « À l’heure actuelle, tous les créateurs comptant plus de 1 000 abonnés voient leur nombre d’abonnés s’afficher différemment à différents endroits des applications de bureau et mobiles YouTube. Dans certains cas, le nombre d’abonnés est abrégé (par exemple, 133k) et à d’autres endroits, nous affichons le nombre complet (par exemple, 133 017) », expliquait YouTube au mois de mai.

Mais YouTube veut aussi cesser de stresser les créateurs

Aujourd’hui, YouTube évoque une autre raison, pour justifier ce changement de la façon dont les nombres d’abonnés seront affichés. En substance, l’idée est que si la plateforme affiche des nombres arrondis, mais pas des nombres exacts, cela pourrait aussi améliorer le bien-être des créateurs, car ceux-ci ne pourront plus utiliser le compteur pour suivre leurs nombres d’abonnés en temps réels.

« Nous avons reçu beaucoup de commentaires de la part de la communauté après notre annonce en mai et nous voulions en savoir plus sur les raisons pour lesquelles nous apportons ce changement. Au-delà de la création d’une plus grande cohérence, cela répond aux préoccupations des créateurs concernant le stress et le bien-être, en particulier en ce qui concerne le suivi du nombre d’abonnés publics en temps réel », indique un employé dans un billet.