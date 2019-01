Voici à quoi pourrait ressembler le nouveau Motorola RAZR avec écran pliable

Les smartphones pliables feront partie des tendances de l’industrie des mobiles, cette année. Et visiblement, Motorola (Lenovo) a l’intention de profiter de cette nouvelle mode pour relancer sa marque RAZR.

Pour rappel, le RAZR est un téléphone à clapet proposé par Motorola et devenu emblématique dans les années 2000. Les rumeurs sur un possible retour de cette marque ont commencé à circuler sur la toile après la publication d’un article du Wall Street Journal à ce sujet. D’après le WSJ, Motorola pourrait lancer une nouvelle version du RAZR au mois de février. Mais il ne s’agirait pas d’un téléphone à clapet classique mais d’un smartphone à écran pliable, dont le prix pourrait avoisiner les 1 500 dollars.

Un design qui en dit long

Bien entendu, pour le moment, il ne s’agit que d’une rumeur. Néanmoins, notre confrère The Verge vient de découvrir un design déposé par Motorola Mobility et publié sur le site de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et qui pourrait être celui du smartphone pliable évoqué il y a une semaine.

Il n’est pas mentionné qu’il s’agit du design d’un smartphone RAZR. Mais ce téléphone à clapet avec un écran pliable, et qui n’est pas sans rappeler l’ancien téléphone des années 2000, semble correspondre à la description de l’article du Wall Street Journal.

En tout cas, relancer le RAZR avec un écran pliable permettrait à Lenovo de faire le buzz puisque ces derniers temps, cela est aussi en vogue de ressusciter de vieux produits. Motorola pourrait même faire de l’ombre à Samsung, qui présentera son premier smartphone pliable au mois de février.

Par exemple, si la marque Nokia a réussi son come-back, c’est en partie grâce au buzz de la nouvelle version du 3310 que celle-ci a lancé au Mobile World Congress 2017. Et au Mobile World Congress 2018, Nokia a également lancé une nouvelle version du 8110, le téléphone devenu emblématique grâce au film Matrix.

(Source)