Voici à quoi ressembleraient les Samsung Galaxy « S10E, S10 et S10+ »

Au mois de février, Samsung présentera son smartphone pliable, ainsi que le Galaxy S10. Mais depuis un moment, le bruit court que Samsung ne présenterait pas une deux variantes du Galaxy S10, mais trois.

Et il y a quelques jours, le blogueur Evan Blass (connu pour ses fuites) a mis en ligne des images présumées de ces trois smartphones : le Galaxy S10E, le Galaxy S10 et le Galaxy S10+.

Samsung Galaxy S10E, S10, and S10+ (L to R), encased pic.twitter.com/Pk2gpXkXxn — Evan Blass (@evleaks) January 19, 2019

Si l’existence du S10 et du S10+ ne surprendront personne, celle d’un modèle S10E est en revanche une nouveauté. Visiblement, il s’agira du modèle le moins cher qui pourrait entrer en concurrence avec l’iPhone XR, présenté par Apple l’année dernière.

Comme vous pouvez le voir sur ces images, les principales différences entre ces trois modèles résideront sur les APN. En effet, d’après le tweet, le Galaxy S10E aurait deux APN sur le dos et un en façade, le Galaxy S10 en aurais trois sur le dos et un en façade, tandis que le S10+ aurait trois caméras sur le dos et deux en façade.

Samsung prépare ses prochains hauts de gamme

Etant donné que le Galaxy S9 et le S9+ n’ont pas représenté une innovation majeure par rapport aux modèles qui les ont précédés, on s’attend à ce que Samsung mette le paquet avec le S10E, le S10 et le S10+.

Et certaines nouveautés qui pourraient débarquer sur ces smartphones sont déjà présentes sur les smartphones Galaxy A lancés par Samsung en 2018.

Comme vous pouvez le voir sur ces images d’Evan Blass, par exemple, les trois nouveaux smartphones devraient présenter un design Infinity O similaire à celui du Galaxy A8s : écran sans bordures, pas d’encoche, mais un trou pour l’APN en façade.