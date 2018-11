Voici sans doute le joueur le plus dingue de Pokémon Go

11 smartphones à la fois pour jouer

Vous pensiez que la phase de folie autour de Pokémon Go était passée ? C’est le cas pour de nombreux joueurs. On peut dire sans trop s’avancer que la période ou le jeu était incontournable est passée. Mais certains joueurs restent particulièrement accros.

C’est notamment le cas de Chen San-Yuan. Le nom de cet homme ne vous dit rien. Âgé de 70 ans, ce grand-père vit à Taiwan. Et il considère sans doute que Pokémon Go est le meilleur jeu au monde. D’ailleurs, une partie ne lui suffit pas. Deux non plus. Pas plus que trois ou même 4. Il a mis au point un petit appareillage permettant de faire 11 parties en même temps.

Son nom avait déjà fait la une au mois d’août. On l’avait alors découvert sur son vélo avec tout un système permettant de voir 11 smartphones. Il a depuis amélioré sa technique puisqu’il peut aussi le faire en marchant.

Une expérience originale de Pokémon Go

L’homme a commencé à jouer quand il a pris sa retraite. Pour s’améliorer, il dépenserait près de 1.300 dollars par mois en équipements et avantages dans le jeu. Pour les curieux, son pokémon favori est Snorlax (Ronflex). Un pokémon qui bloque la rue dans le jeu pendant qu’il dort.

Autant dire qu’il ne joue pas de façon classique puisqu’il refuse de participer aux arènes. Il considère que ce ne serait pas juste pour les autres joueurs. Pour ne jamais tomber en panne de batterie, il se balade avec un gros chargeur externe afin d’être sûr de ne rien rater…

Et si vous n’êtes pas fans de Pokémon Go, il est toujours possible de vous lancer sur l’alternative chrétienne. Follow JC Go vous incite à attraper tous les… saints et personnages importants de la bible. Vous aurez même la possibilité de faire des dons…

