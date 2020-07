Voilà à quoi ressembleront les jaquettes des jeux PS5

Le logo de la nouvelle console, les manettes, le design de la machine, ou encore sa couleur sont de nombreux points qui intriguent les joueurs et déchaînent les passions de ces derniers. À chaque lancement d’une nouvelle génération de consoles, les compteurs sont remis à zéro. Et les fans ont hâte de découvrir ce que leur constructeur préféré leur réserve. Et parmi tout cela, il y a également les nouvelles jaquettes ! Les fameuses boîtes qui contiendront bientôt les futurs jeux des consoles de nouvelle génération.

Si nous sommes toujours dans l’attente de découvrir le design de ces dernières, hier soir, Sony a pris les devants en dévoilant sur ses réseaux sociaux la première jaquette d’un jeu PS5. Et c’est le stand alone Marvel’s Spider-Man Miles Morales qui a eu l’honneur d’être mis en avant par Sony.

Bleu, blanc… Noir

Nous découvrons donc que le design des futures jaquettes des jeux PlayStation 5 seront identique aux jeux de la PS4, avec comme seule différence, un léger changement de couleur. Ainsi, comme les jeux PS4, la boîte du jeu en question gardera son bleu transparent, mais le bandeau supérieur de cette dernière changera.

On oublie ainsi le bandeau bleu avec l’écriture PS4 et le logo PlayStation blancs, pour une écriture noire et un bandeau blanc. Cela renvoie directement aux couleurs et au logo de la PlayStation 5 et de la PlayStation 5 Digital Edition.

Le premier jeu à avoir l’honneur de dévoiler le design des jaquettes PS5, c’est le stand alone (DLC d’un jeu, jouable sans le jeu d’origine) de Spider-Man : Miles Morales. Ainsi, en comparaison avec le jeu d’origine développé par les équipes d’Insomniac Games (qui ont rejoint les studios PlayStation l’été dernier), on peut voir qu’une autre différence arrivera sur les futures jaquettes PS5.

En effet, la fameuse et très importante phrase « Uniquement sur PlayStation », qui a pour but de montrer aux consommateurs que des jeux sont exclusifs pour orienter leur choix d’achat de consoles à disparu. Alors, simple oublie ? Ou alors, faudra-t-il désormais se contenter du logo « PlayStation Studios » au bas de la jaquette ? Ce qui est, on ne va pas se mentir, bien plus classe, mais beaucoup plus discret pour le « grand public » qui ne connaîtra peut-être pas la signification de ce logo.

Quoi qu’il en soit, on peut d’ores et déjà imaginer que le choix d’avoir deux jaquettes relativement identiques (entre PS4 et PS5) est un choix de Sony pour appuyer le fait que les jeux PS4 seront rétrocompatibles. Ainsi, cela permettra d’indiquer aux joueurs que les « boîtes bleues » sont jouables sur PS5. Et que le bandeau « blanc » indique qu’il s’agit d’un jeu uniquement PS5.