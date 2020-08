Voilà pourquoi Apple ne veut pas de xCloud ou de Google Stadia sur iOS…

Depuis quelques mois maintenant, Google propose aux joueurs son service de cloud gaming Stadia. Ce dernier est évidemment disponible sur l’écosystème Google, mais impossible pour les détenteurs d’un terminal sous iOS de profiter du service. En septembre prochain, c’est le Projet xCloud de Microsoft qui arrive sur Android, là encore, au grand dam des joueurs iOS…

Pas de Stadia ou de xCloud sur iOS

Récemment, Microsoft prenait la décision de mettre un terme prématurément à la preview de xCloud sur iOS. De quoi inquiéter les détenteurs d’un smartphone Apple quant à la disponibilité de Google Stadia et de xCloud… A Business Insider, Apple a récemment expliqué en quoi ces différents services de cloud gaming constituaient des violations des directives de l’AppStore, et pourquoi ces derniers ne peuvent pas être disponibles sous leur forme actuelle.

Selon Apple, ces différents services donnent accès à des jeux qu’Apple n’est pas en mesure de passer en revue. Selon Apple : « Avant d’être mises en ligne sur notre boutique, toutes les applications sont examinées en fonction d’un même ensemble de directives visant à protéger les clients et à offrir des conditions équitables aux développeurs. » Ainsi, impossible pour Apple de surveiller les différents jeux proposés sur Stadia ou encore xCloud.

Une mauvaise nouvelle donc pour les joueurs, mais aussi pour Microsoft, qui semble plus que désemparé face à la situation rencontrée sur iOS. « Notre période de test pour l’application du projet xCloud pour iOS a expiré. Malheureusement, nous n’avons pas de solution pour apporter notre vision du cloud gaming avec Xbox Game Pass Ultimate aux joueurs sur iOS via l’App Store d’Apple. Apple est la seule plateforme à usage général qui refuse aux consommateurs les services de jeux de type could gaming, et d’abonnement aux jeux comme le Xbox Game Pass » a expliqué Microsoft.

Reste à savoir maintenant si Google et Microsoft parviendront un jour à trouver un terrain d’entente avec Apple…