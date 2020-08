Projet xCloud : la preview stoppée sur iOS, et un avenir très incertain…

En début d’année, Microsoft lançait une version « preview » de son service Projet xCloud sur iOS. Une preview alors limitée à un total de 10 000 joueurs, et qui ne permettait d’accéder qu’à un seul et unique jeu : Halo The MasterChief Collection. Une preview qui devait durer jusqu’à septembre, mais à laquelle Microsoft vient prématurément de mettre un terme.

Le Projet xCloud incertain sur iOS ?

En effet, si on sait désormais que le Projet xCloud sera intégré au Xbox Game Pass Ultimate le 15 septembre prochain, et disponible sur Android, la déclinaison iOS semble de son côté constituer un vrai problème pour le géant américain. « Notre preview Projet xCloud s’est terminée sur iOS et nous nous concentrons sur le lancement de notre offre de cloud gaming, via le Xbox Game Pass Ultimate, aux clients Android à partir du 15 septembre » explique t-on chez Microsoft.

Microsoft n’a pas expliqué en détail les soucis rencontrés sur iOS, mais ce sont les règles très restrictives de l’AppStore qui ne sont pas favorables au programme de cloud gaming de Microsoft. Ce n’est pas la première fois en effet qu’Apple se montre très récalcitrant face à de telles offres, et ce fut le cas il y a quelques mois encore avec SteamLink ou encore avec Shadow.

Le futur de xCloud demeure donc très incertain sur iOS, et la décision ne semble pas réellement reposer sur les épaules de Microsoft. Du côté du géant de Redmond, on compte bien proposer plus de 100 jeux lors du lancement de xCloud sur Android le 15 septembre prochain, et on vient tout juste d’annoncer un partenariat exclusif avec Samsung, dont les clients pourront profiter d’une version spéciale de l’application Xbox Game Pass, laquelle permettra d’acheter de précieux bonus (des skins, des objets…) grâce à des tokens gagnés en jouant. A voir maintenant quand, et si, le service sera disponible un jour sur iOS…