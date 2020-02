Voilà pourquoi EA a banni un joueur FIFA de tous ses jeux et services…

Le joueur FIFA Pro Kurt « Kurt0411 » Fenech vient d’être puni très sévèrement par EA. L’éditeur a en effet interdit à ce dernier de profiter du mode online du moindre jeu édité par Electronic Arts, ni même de se connecter au moindre service online maison. Un ban qui intervient après quelques semaines d’échanges particulièrement tendus entre le joueur et le géant américain.

En novembre 2019, Kurt Fenech avait déjà été averti par EA d’avoir enfreint les codes de conduite des EA Sports FIFA Global Series, en menaçant notamment des employés EA mais également d’autres joueurs. Le joueur avait alors été banni de la compétition. Toutefois, cela n’a pas empêché Kurt Fenech de poster des messages menaçants et autres vidéos à l’encontre d’EA et d’autres joueurs.

Pour Electronic Arts, c’en est trop : « Ses messages ont franchi une ligne de décence pour se transformer en attaques très personnelles et enfreindre nos conditions de service. Nous ne tolérerons pas de comportement menaçant. En conséquence, le compte EA de Kurt0411 sera aujourd’hui banni, afin d’empêcher ce dernier de jouer à nos jeux et d’accéder à nos services en raison de diverses violations graves et répétées« .

This is the VOD that Kurt got banned for, I am all for freedom of speech but this is disgusting behaviour. How are you going to spit on the logo of a company that you want to be a professional esports athlete for. I know I am going to get stick for this but he deserves the ban. pic.twitter.com/oJmlifBFLU

