Voilà pourquoi il n’y a jamais eu de films sur le jeu vidéo GTA

Entre le cinéma et les jeux vidéo, ce n’est pas une grande histoire d’amour couronnée de succès. On compte sur les doigts de la main les bonnes adaptations. Et l’on ne parvient plus à compter les échecs et autres navets. Pourtant, la liste des adaptations est plutôt longue. Hitman, Assassin’s Creed, Final Fantasy, Resident Evil, ou bien encore Prince of Persia. Tous, n’ont fait que massacrer nos bons souvenirs passés sur ces excellents jeux.

La faute notamment à des sociétés de productions, des réalisateurs et scénaristes qui ont une mauvaise connaissance de l’industrie du jeu vidéo. C’est pourquoi il y a six mois, PlayStation a ouvert son nouveau studio. Avec PlayStation Productions, la firme souhaite confier ses projets à des personnes qualifiées et avoir une vue d’ensemble des productions.

Aujourd’hui, le patron d’une grande firme détenant les droits de la fameuse licence Grand Theft Auto (ou GTA pour les intimes) nous explique pourquoi il n’y a jamais eu de films autour de cette saga.

« Parce que nous n’avons quasiment aucune expertise en la matière »

Les mots sont clairs, mais précis et sans langue de bois. Interviewé par le site The Wrap, Strauss Zelnick, le PDG de Take Two Interactive (propriétaire de Rockstar Games) a donné les raisons pour lesquelles il n’y a jamais eu de films sur la série GTA. Pour faire un point sur Rockstar Games et GTA, il s’agit d’un des studios les plus puissants de l’industrie du jeu vidéo de ces dernières années.

Depuis 2013, le studio a sorti seulement deux jeux. Grand Theft Auto V (GTA 5) le 17 septembre 2013 qui est à ce jour le produit de divertissement le plus rentable de l’histoire avec plus de 6 milliards de dollars de recette. Le jeu s’est écoulé à ce jour à plus de 115 millions de copies. Ce qui en fait le jeu vidéo le plus rapidement vendu de l’histoire, et le jeu le plus vendu de l’histoire sur PC et consoles. Il est le troisième jeu le plus vendu de l’histoire si l’on compte les consoles portables et les mobiles derrière Minecraft et Tetris.

Le second jeu est Red Dead Redemption II sorti le 26 octobre 2018. Il s’agirait à ce jour du jeu vidéo le plus cher de l’histoire avec quelque 944 millions de dollars d’investissement. Avec plus de 26 millions d’exemplaires écoulés en seulement un an, le jeu serait d’ores et déjà rentable.

Depuis son lancement en 1997, les jeux GTA se seraient vendus à plus de 500 millions d’exemplaires dans le monde avec comme tête d’affiche GTA Vice City (2002), GTA San Andreas (2004) et GTA IV (2008). Devant un tel succès, pourquoi ne pas sortir un film ou une série ?

Il ne s’agit pas d’une question d’argent, puisque la firme n’en manque pas grâce à l’énorme succès de ses jeux. Mais tout simplement face à un manque de connaissance. En effet, selon Strauss Zelnick, Rockstar Games fait des jeux vidéo et non des films. Ainsi, Rockstar serait obligé de passer par un tiers et c’est là que cela pose problème.

[Si ça devait arriver], On demanderait à avoir le contrôle total sur le plan créatif afin de nous assurer que le film soit réalisé comme on le souhaite. […] [à la question : « Pourquoi ne pas le faire vous-même ? »], parce que nous n’avons quasiment aucune expertise en la matière.