Vos séries Netflix préférées sont maintenant disponibles dans les Tesla

On en parlait déjà au début du mois d’août, croyant que la mise à jour allait être déployée de façon imminente. Finalement, Tesla a attendu cette rentrée pour mettre à jour sa flotte de voiture électrique avec la version 10.0 de son logiciel, équipant le grand écran de ses Model S, Model X et Model 3.

La mise à jour majeure de la partie software profitera avant tout à la partie loisir/divertissement des véhicules, afin de contribuer à la renommée de Tesla à se démarquer de la concurrence, et offrir bien plus qu’une voiture. De ce fait, la firme californienne introduit Youtube et Netflix. Des nouveautés liées à la navigation GPS sont également ajoutées. On notera par ailleurs un oubli toujours présent chez Tesla, qui se montre à la fois compréhensible mais décevant.

Il est possible de regarder une série Netflix dans sa Tesla

La nouveauté qui fera le plus parler d’elle concerne Netflix, désormais ajouté à l’écran tactile de l’habitacle des Tesla. L’information avait déjà été annoncée il y a un mois et demi, et confirmée par Elon Musk en personne, via son réseau social préféré. Dans un tweet posté le 27 juillet, le PDG avait effectivement annoncé que Netflix serait disponible, tout comme Youtube.

Par mesure de sécurité, il ne sera pas possible de regarder les contenus de ces plateformes de streaming lorsque la voiture sera en circulation.

Quelles nouveautés apportées à la mise à jour 10.0 de Tesla ?

En poursuivant parmi les nouveautés qui figurent sur cette nouvelle version du logiciel, on notera le point accordé aux fonctionnalités de navigation. Tesla possédait encore quelques petits oublis et inconvénients sur son GPS. Par exemple, il n’était pas possible de consulter la distance avec les adresses affichées dans les résultats de recherche de destination. C’est désormais corrigé. De la même manière, Tesla veut faire comme Google Maps ou Waze et vous proposer des adresses répondant à vos requêtes de recherche de restaurant, ou autre point d’intérêts. Cette fonctionnalité est appelée « J’ai de la chance // Je suis affamé ».

Toujours sur la partie navigation, Tesla revoit de quelque peu l’affichage de son mode Autopilot, lui qui avait profité de la mise à jour 9.0 pour se voir optimisé. Désormais, l’animation de changement de voie est légèrement revue, afin d’indiquer davantage d’informations telle que la voie de destination et les véhicules aux abords de la Tesla.

D’autres optimisations ont été appliquées sur les fonctionnalités « Joe » et le mode « Sentinelle ». Les notifications du mode « Joe » pourront maintenant être réglées en volume, idéal si un bébé dort dans la voiture. De son côté, le mode « Sentinelle » gère maintenant mieux le classement de ses fichiers, afin de libérer de l’espace.

Toujours pas d’Android Auto ou Apple CarPlay dans les Tesla

On regrettera que Tesla ne propose toujours pas de pouvoir connecter son smartphone à la voiture, via les applications Apple CarPlay ou Android Auto. Cela fait quelque temps déjà que cette absence est regrettée par les propriétaires de Tesla, mais la firme ne semble pas souhaiter aller dans leur sens. Il faut dire que Tesla souhaite – un peu à la manière d’Apple – de constituer son propre écosystème, et proposer des alternatives remplaçants les services que l’on peut retrouver sur son téléphone.

La touche d’Elon Musk : Tesla intègre un mode karaoké

Les propriétaires se consoleront avec une petite intention insolite d’Elon Musk. Dans la version 10.0 de leur écran central, les conducteurs et passagers pourront profiter d’une dernière fonctionnalité divertissante : l’introduction d’un mode karaoké. Cet ajout, qui n’a jamais été expérimenté encore dans une voiture, devrait déjà faire des adeptes. Mais l’idée n’est pourtant pas nouvelle : Apple a d’ores et déjà introduit ceci dans son interface tvOS.