Tesla confirme le karaoké et le streaming sur la V10 de son logiciel

Une soirée qui s’éternise pour Elon Musk et une parfaite occasion pour en apprendre plus sur l’actualité de Tesla. Hier soir en Californie, ce matin en Europe, le patron de la marque de voitures électrique a passé quelque temps à répondre à des tweets de fans. Une belle occasion pour confirmer les nouvelles fonctionnalités de la V10 du logiciel de Tesla, comprenant notamment l’arrivée du streaming et d’une fonctionnalité de karaoké.

Une mise à jour en V10 est imminente sur les Tesla

Ce qui rapproche le plus Tesla de l’univers du high tech concerne certainement les mises à jour effectuées à distance du logiciel de chaque véhicule. Il s’agit d’une particularité beaucoup plus connue sur l’univers des smartphones. Mais bien que les constructeurs automobiles soient de plus en plus nombreux à effectuer les mêmes procédures sur leur flotte, Tesla a toujours apporté un lot bien plus important de fonctionnalités, qu’elles se montrent utiles, divertissantes, ou complètement gadgets.

Depuis septembre 2018, c’est la version 9.0 qui équipait les modèles de Tesla. Cette version du logiciel de la marque avait une nouvelle fois permis d’améliorer le système Autopilot, le mode de conduite autonome, notamment sur le changement de voie pouvant être déclenché en utilisant le clignotant. Près d’un an après, la mise à jour logiciel en 10.0 devrait arriver au courant de ce mois. Et on en sait plus sur les fonctionnalités annoncées.

Tesla software V10 is lookin real good! Releasing to early access list soon … — Elon Musk (@elonmusk) 9 août 2019

L’arrivée du streaming, et d’un mode karaoké

Avec cette nouvelle version, Tesla semble vouloir renforcer les fonctionnalités de divertissement présentes à bord, après le lancement de Tesla Arcade. L’écran tactile devrait ainsi pouvoir permettre de convertir l’habitacle en un réel lieu de vie. Pour ce faire, Tesla va intégrer le streaming à bord, en incluant Youtube et Netflix dans ses voitures.

La fonctionnalité ne pourra être utilisée qu’à l’arrêt, en mode veille. Une fonctionnalité qui pourrait ainsi se montrer utile lors des arrêts de recharge. Si la Wi-Fi sera nécessaire pour lire des vidéos, Tesla prévoit d’installer des points d’accès au niveau de ses Superchargers.

Ability to stream YouTube & Netflix when car is stopped coming to your Tesla soon! Has an amazingly immersive, cinematic feel due to the comfy seats & surround sound audio. — Elon Musk (@elonmusk) 27 juillet 2019

Plus originale et moins attendue, une fonction karaoké a été officialisée par Elon Musk ce matin sur Twitter. Le patron se félicite d’un son et d’une expérience agréable pour regarder des vidéos à bord de ses voitures, de quoi intégrer une fonctionnalité de karaoké, pour s’amuser à plusieurs. On s’attend déjà à voir arriver un concours des meilleures voix sur Youtube, de propriétaires se filmant à bord de leur voiture électrique.

Video is amazing with the Tesla sound system. Will include Caraoke! — Elon Musk (@elonmusk) 9 août 2019