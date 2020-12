Vos tweets s’invitent dans les stories Instagram et Snapchat

Il y a quelques semaines, Twitter officialisait le lancement des Fleets, des Stories maison. Aujourd’hui, le réseau social continue de mettre un pied du côté de chez Snapchat, en lançant une nouvelle fonctionnalité. Cette dernière permet en effet de diffuser, de manière native, ses tweets sur Snapchat.

Twitter compte bien profiter de la popularité de Snapchat (en plus de s’en inspirer), en permettant à ses utilisateurs de partager rapidement des tweets sur la plateforme. En effet, en cliquant sur le bouton « Partager » (sur Twitter), il est désormais possible d’envoyer un tweet directement sur Snapchat, de manière native. Les publications ainsi partagées seront relayées sur les Stories de Snapchat.

Oh snap! 👻

Sharing Tweets directly to your Snapchat Stories is now easier than ever. Rolling out today on iOS! pic.twitter.com/0LIHQhmCKu

— Twitter (@Twitter) December 10, 2020