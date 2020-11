Votre compte Twitter sera (peut-être) certifié au début de l’année 2021

Il y a trois ans maintenant, Twitter mettait en pause son programme de certification publique. Rappelons en effet que Twitter (comme d’autres) permet à certaines organisations, entreprises et autres personnalités, de disposer d’un compte « certifié« , avec une petite pastille bleue. Au temps jadis, il était possible, via un simple formulaire, d’effectuer une demande auprès de Twitter pour demander la certification de son compte.

Le système de vérification Twitter bientôt de retour

Un système de validation publique qui souffrait de nombreuses failles, et depuis sa suspension, c’est Twitter qui se charge de valider (ou non) les comptes qui lui semblent pertinents. Récemment, Twitter avait publiquement annoncé sa volonté de laisser le système de validation en stand-by, pour se concentrer sur la protection de l’intégrité de la conversation publique lors de moments critiques tels que les élections américaines de 2020.

Aujourd’hui, Twitter a tenu à donner quelques nouvelles concernant le système de certification, avec un tout nouveau processus qui sera ouvert au public. Ce dernier devrait être lancé « au début de l’année 2021« . « Cette politique marquera les bases d’améliorations futures en définissant ce que signifie la certification, qui peut en bénéficier et pourquoi certains comptes pourraient perdre la certification, afin de garantir un processus plus équitable » explique Twitter.

Le groupe va notamment définir plus clairement les types de comptes qui peuvent faire l’objet d’une certification. Evidemment, pour prétendre au précieux badge bleu, il faut disposer d’un compte Twitter notable et actif, et représenter un gouvernement, une entreprise/marque, un média, un divertissement, une activité sportive ou encore une « personne influente« . Divers paramètres (assez obscurs) entreront en compte pour savoir si oui ou non vous méritez le précieux sésame.

Twitter précise aussi qu’il se réserve le droit de supprimer le badge bleu et le statut certifiés d’un compte Twitter à tout moment et sans préavis. Cela peut être causé par un changement de nom (@utilisateur), si le compte devient incomplet ou simplement si l’utilisateur en question n’occupe plus le poste pour lequel il a initialement été certifié. En cas d’infractions graves (et répétées), Twitter peut également supprimer le badge bleu.