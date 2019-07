Votre PC pourrait bientôt se transformer en enceinte Amazon Echo

Et si au lieu d’acheter une enceinte connectée, vous pouviez utiliser votre PC comme s’il s’agissait d’un Amazon Echo ? Cela pourrait bientôt être possible, si Microsoft valide une fonctionnalité de Windows 10 qu’il est actuellement en train de tester.

Comme vous le savez peut-être déjà, en plus de proposer l’assistant Cortana par défaut, Windows 10 permet également d’installer un second assistant, Alexa d’Amazon, sur les ordinateurs.

Cependant, étant donné que l’intégration d’Alexa sur Windows 10 a des limites, le fonctionnement de l’assistant sur les ordinateurs n’est pas semblable au fonctionnement sur les enceintes connectées.

Bientôt, Alexa sur votre écran de verrouillage ?

Cela pourrait cependant évoluer sur l’une des futures versions de Windows 10. En effet, comme le rapportent de nombreux médias, dont Engadget, Microsoft vient de lancer une nouvelle preview de Windows 10 (Windows 10 Insider Preview Build 18362.10005) sur laquelle la firme teste de nouvelles fonctionnalités.

Parmi celles-ci, il y a « Une modification permettant aux assistants numériques tiers d’activer la voix au-dessus de l’écran de verrouillage ». En d’autres termes, même si votre PC est verrouillé, vous pourrez invoquer un « assistant numérique tiers » pour exécuter des commandes avec votre voix.

Dans son annonce, Microsoft n’évoque pas d’assistant en particulier. Mais actuellement, Alexa et le principal assistant tiers disponible sur Windows 10.

Pour rappel, bien que Microsoft ait Cortana et qu’Amazon ait Alexa, les deux entreprises ont décidé de s’allier dans le domaine des assistants numériques, plutôt que de se mettre des bâtons dans les roues.

Microsoft et Amazon ont décidé de rendre Cortana et Alexa interopérables. Cela rend possible d’invoquer Alexa à partir de Cortana et d’invoquer Cortana à partir d’Alexa. On pourrait considérer Cortana comme l’assistant idéal pour le travail, et Alexa comme étant un assistant plus adapté à d’autres tâches en dehors du cadre professionnel. Outre cela, Alexa a pu se faire une place via une application dédiée sur les ordinateurs sous Windows 10.