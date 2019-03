Officiel : l’Amazon Echo Show est arrivé en France

Il aura fallu attendre la 2ème génération de l’Echo Show pour que celui-ci arrive en France. Amazon a finalement annoncé aujourd’hui qu’il était disponible sur la version française sa plateforme marchande. Avec l’Echo Spot, c’est donc le deuxième appareil proposé par Amazon qui intègre l’assistant vocal Alexa et qui propose un écran.

Un hub domotique avec Alexa et un écran de 10″

Parmi les fonctionnalités majeures de cet assistant vocal, l’Echo Show Amazon est doté d’un écran HD de 10 pouces qui permet de regarder le contenu de Prime Video, de passer des appels vidéos (avec quiconque possède un Echo Spot, Echo Show, l’application Alexa ou Skype), ou encore de regarder qui est devant la porte d’entrée grâce à un interphone connecté. Amazon a d’ailleurs racheté en 2018 l’interphone Ring pour compléter sa suite domotique.

L’Echo Show inclut aussi des haut-parleurs de qualité avec la technologie Dolby qui permettent d’écouter de la musique via Amazon Music ou encore Deezer. Ces enceintes ont un système multi-room qui permet de contrôler la musique de différents appareils Echo à travers toute la maison.

Mieux encore, l’Echo Show se substitue à un hub domotique et sait interpréter le langage Zigbee. Autrement dit, vous n’avez plus besoin d’un pont de connexion pour contrôler vos ampoules Philips Hue avec les Alexa. En ce moment, Amazon propose d’ailleurs une offre sur un pack avec l’Echo Show et une ampoule Philips Hue à 229€ au lieu de 249€. En dehors de cette promotion, le prix officiel de l’Echo Show Amazon sera de 229€.

Voir l’offre Echo Show