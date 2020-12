Votre smartphone Android va pouvoir contribuer à Street View

Si les cartes en ligne sont une vraie révolution de cartographie communautaire, les outils de Google n’avaient jamais vraiment donné à l’utilisateur un pouvoir de contribution. L’outil Street View, qui permet de pouvoir se déplacer dans les rues virtuellement et découvrir les éléments du paysage ou du mobilier urbain, a décidé d’ouvrir ses possibilités de participation.

Les utilisateurs qui ont téléchargé l’application bêta de Google Maps et qui utilisent un smartphone sous Android compatible vont pouvoir continuer la cartographie du service avec l’aide de leur smartphone. La mise à jour se déploie petit à petit, en commençant dans un premier temps avec les villes de Toronto, New York, Austin, au Costa Rica, au Nigeria et en Indonésie.

Dès lors, plus aucune caméra 360 ne sera exigée, ce qui fait la grande nouveauté comparée à ce que demandait Google par le passé. Il semblerait que le service ait trouvé un moyen pour proposer des images 360 degrés évolutives à mesure que l’on avance dans la carte, tout en passant uniquement via un smartphone pour enregistrer les images.

En effet, Google s’est mis à utiliser la technologie ARCore, qu’elle utilisait déjà pour les expériences LiveView AR. Oubliez les dispositifs professionnels pour contribuer à Street View de Google Maps : la voiture, bien que plus efficace, va faire de la place aux particuliers contributeurs avec leur smartphone.

Un Street View plus détaillé

Google explique dans une série d’illustration que son service fera la nuance entre une image 360 enregistrée avec un smartphone et avec une caméra 360. Sur Google Maps, les zones compatibles avec une vision au sol sont toujours marquées en bleue. Mais maintenant, les zones capturées avec l’aide d’un smartphone seront marquées par des lignes de pointillés, et non une ligne continue comme c’est le cas pour les enregistrements professionnels.

« Après avoir enregistré vos images et les avoir publiées via l’application Street View, nous en créerons une série de photos connectées les unes les autres », a écrit Google. « Nous plaçons ensuite ces images connectées au bon endroit sur Google Maps, afin que votre nouvelle Street View puisse être trouvée à l’endroit exact où elle a été prise pour que les autres puissent la voir et l’explorer ».

Street View n’en sera que plus détaillé, et ouvrira pour la première fois la contribution d’un plus grand nombre d’utilisateurs. Le service est de plus en plus complet, mais de nombreux points sont encore indisponibles à Street View, particulièrement dans les zones reculées ou à l’intérieur de bâtiment.

À ce jeu-là, nous pourrons imaginer tout un tas de nouveaux enregistrements qui ne se limiteront pas à des routes. D’ailleurs, en ouvrant la couverture aux particuliers et leurs smartphones, nous devrions plutôt nous attendre à voir arriver des Street View dans des endroits uniquement accessibles aux piétons.