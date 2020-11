Google voudrait laisser tout le monde contribuer à Street View

Google Maps est probablement l’une des applications de Google les plus utiles. Et c’est probablement pour cette raison que Huawei, qui est privé de la licence de la firme de Mountain View, a dû développer une application concurrente appelée Petal Maps (et basée sur les technologies de TomTom) quand ses smartphones ont été privés de Google Maps.

Et l’une des fonctionnalités les plus intéressantes de cette app est Street View. Pour rappel, celle-ci vous permet d’avoir une vue à 360° sur une localisation.

La bonne nouvelle, c’est que les images disponibles sur Street View devraient bientôt être plus nombreuses. En effet, il semblerait que Google veuille ouvrir la plateforme aux contributions des utilisateurs, même si ceux-ci n’ont pas de caméras à 360°.

C’est en tout cas ce qui est suggéré par un article publié par le site Android Police. D’après celui-ci, Google testerait une fonctionnalité de l’application Google Street View appelée Driving Mode pour permettre ces contributions.

« L’application Google Street View dispose d’une nouvelle fonctionnalité appelée « Mode conduite » qui vous permet de télécharger facilement votre propre vue de la rue sans caméra à 360 °. Cela fonctionne simplement en utilisant l’appareil photo de votre téléphone et il brouille automatiquement les visages et les plaques d’immatriculation ! », indique la source qui est relayée par Android Police.

Comme il s’agit encore d’un test, il est probable que la fonctionnalité n’a été déployée que chez quelques utilisateurs. Et il est toujours possible que Google change d’avis au dernier moment.

A priori, ces contributions d’utilisateurs pourront enrichir la plateforme. Mais ne risque-t-il pas aussi d’y avoir des abus ?

Pour rappel, Apple a déjà un concurrent de Street View

En tout cas, il est important de noter qu’Apple propose déjà un concurrent de Google Street View sur son application Plans.

La firme de Cupertino proposait déjà cette application concurrente de Google Maps depuis des années. Mais pendant longtemps, celle-ci était considérée comme moins utile que l’app de Google.

Cependant, Apple a décidé d’améliorer Plans. Et en plus d’avoir enrichi les informations disponibles sur son application de navigation, la firme de Cupertino a également intégré une fonctionnalité similaire à Street View qui permet de voir certaines rues à 360°.

Apple a fini de déployer cette nouvelle version de Plan aux États-Unis cette année, et a déjà indiqué que celle-ci arrivera aussi en Europe.