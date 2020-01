Votre style de frappe sur clavier serait aussi unique que votre ADN

On a trouvé mieux que le bon vieux test de graphologie : l’analyse de votre frappe sur clavier. Car il parait qu’elle est tellement unique qu’elle pourrait permettre de vous identifier de façon aussi sûre que votre ADN.

C’est en tout cas ce que prétent TypingDNA, une jeune entreprise de quatre ans fondée à Bucarest, et qui a plus récemment déménagé son siège social à Brooklyn, dans l’État de New York. La startup aurait mis au point une technologie basée sur l’intelligence artificielle qui, selon elle, peut reconnaître les gens d’après la façon dont ils tapent, à la fois sur leur ordinateur portable et sur leurs appareils mobiles.

Selon une nouvelle demande déposée auprès de la SEC, l’entreprise, qui a obtenu son diplôme de Techstars NYC à la fin de 2018 et au début de l’année dernière et qui a reçu 1,3 million d’euros en financement de démarrage, aurait jusqu’ici levé 5,25 millions de dollars pour développer sa technologie.

La saisie biométrique, c’est-à-dire l’information détaillée sur le moment où chaque touche est enfoncée et relâchée afin d’identifier la personne au clavier, n’est apparemment pas nouvelle. Un article paru il y a deux ans dans PCWorld indiquait déjà que la recherche dans ce domaine remontait à vingt ans, mais que des inexactitudes ont empêché l’utilisation de cette technologie comme moyen d’authentification des personnes. TypingDNA affirme que la technologie de reconnaissance des formes de frappe qu’il a développée a un taux d’exactitude de 99% à plus de 99,9%.

Un taux d’erreur de moins de 0,1%

Parmi les anciens bailleurs de fonds de la société figurent GapMinder Venture Partners, une société de capital-risque basée à Amsterdam, mais également Gradient Ventures, le groupe de capital-risque de Google sspécialisé dans l’intelligence artificielle.

Lorsque TypingDNA a levé son capital de départ il y a environ 11 mois, la jeune société a déclaré qu’elle prévoyait d’utiliser l’argent pour améliorer sa technologie et étendre sa présence dans les secteurs de la finance et des entreprises, où elle a essayé de conclure des partenariats avec des entreprises qui se concentrent sur l’identité et la prévention de la fraude.

Le site de TypingDNA propose une démo qui est censée montrer comment votre style de frappe est identifié et reconnu. Si la technologie est réellement aussi pointue qu’annoncé, on peut imaginer que les applications seront nombreuses, puisque cela concernera tous les cas d’usage nécessitant une authentification sécurisée. Mais cela va même au-delà, car dans le cas où un hacker aurait volé les identifiants d’une personne et se connecterait à l’un de ses comptes en ligne, un site doté de la techno TypingDNA pourrait par exemple identifier qu’il ne s’agit pas de la bonne personne en reconnaissant la frappe, et ainsi lui fermer les accès. De quoi également simplifier et fluidifier les process d’authentification.