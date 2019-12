Vous allez pouvoir déverrouiller le Galaxy S11 avec deux doigts

Après le succès du Galaxy S10 cette année, Samsung s’attelle déjà à développer son successeur et on dirait qu’il sera largement plus performant. Plusieurs rumeurs inondent la toile en ce qui concerne les nouveautés qui seront intégrées à ce smartphone haut de gamme. Celle qui revient le plus concerne le capteur d’empreinte.

Selon les informations que l’on peut facilement trouver sur le web, le prochain Galaxy S11 pourrait contenir un tout nouveau capteur d’empreintes digitales, considérablement amélioré. Ce dernier permettrait de scanner deux empreintes à la fois, il sera donc bien plus large. En effet, selon les dernières informations il s’agirait d’un capteur 20 fois plus précis que celui installé actuellement. De ce fait, ce dispositif sera beaucoup plus rapide, et surtout fiable.

Pourquoi 2 doigts ?

S’il peut paraitre étrange d’utiliser 2 doigts pour déverrouiller son smartphone, il faut penser que les probabilités pour qu’un hacker trouve la bonne combinaison sont très largement réduites. Le nouveau capteur développé par Qualcomm s’appelle 3D Sonic Max, il surpasse largement les capteurs actuels. Rien qu’à titre d’exemple, son taux d’erreur est de 1 pour 1 million, contrairement aux meilleurs capteurs du marché qui proposent un taux d’erreur de 1 pour 500 000.

Pour le moment, Qualcomm est dans l’incapacité de confirmer que le Galaxy S11 embarquera ce capteur si puissant. Cependant, Samsung et Qualcomm travaillent ensemble depuis des années et s’entendent à merveille. De plus, en général la firme coréenne ne tarde pas à embarquer les innovations de Qualcomm dans ses smartphone de la gamme Galaxy S.

En ce qui concerne le reste des rumeurs, il se pourrait que ce smartphone haut de gamme soit équipé d’un SoC Snapdragon 865 ou d’un équivalent Exynos. Ensuite, le Galaxy S11 embarquerait un écran très fluide, incluant un taux de rafraichissement à 120 Hz. D’autres appareils, dont le OnePlus 8 Pro et l’iPhone 12, pourraient d’ailleurs adopter cette même caractéristique.