Vous avez maintenant une bonne raison d’utiliser Firefox sur Android (à la place de Chrome)

Si vous utilisez un smartphone Android, vous avez maintenant une bonne raison de basculer vers le navigateur Firefox, au lieu de vous contenter de Chrome ou d’un autre navigateur proposé par défaut sur votre smartphone. Si Mozilla proposait déjà son navigateur depuis des années sur le système d’exploitation, celui-ci vient d’annoncer une refonte de la version Android de Firefox qui rend celle-ci nettement plus intéressante.

Le principal bénéfice de cette nouvelle version de Firefox sur Android concerne la vie privée. En effet, Mozilla propose maintenant la fonctionnalité Enhanced Tracking Protection, qui était déjà disponible sur les ordinateurs, sur Android. Il s’agit d’une protection contre les cookies et les traceurs qui peuvent être utilisés sur les sites web pour cibler les publicités. « La protection améliorée contre le pistage bloque automatiquement de nombreux trackers tiers connus, par défaut, afin d’améliorer la confidentialité des utilisateurs en ligne », explique Mozilla.

Par défaut, cette protection utilise un mode « standard ». Mais il est possible d’utiliser un mode plus strict qui bloque plus de traceurs, les publicités et les popups. Avec le mode strict, certaines fonctionnalités des sites web visités peuvent planter, mais cela permet une meilleure protection ainsi qu’une meilleure vitesse de chargement. En plus de cette protection contre les traceurs, Mozilla propose aussi un accès plus rapide au mode privé du navigateur. L’utilisateur pourra même créer un raccourci vers ce mode privé sur l’écran d’accueil d’Android.

Sinon, on rappelle que Google a aussi l’intention de ne plus prendre en charge les cookies tiers sur son navigateur Chrome. Mais avant de tuer les cookies, la firme de Mountain View devra trouver une alternative qui permettra de mieux respecter la vie privée des internautes, mais qui permettra aussi aux sites web de continuer à générer des revenus grâce à des publicités.

Des changements d’interface axés sur la productivité

Mozilla a également revu l’interface de son navigateur, dans le but de rendre l’utilisateur plus productif sur son smartphone. Par exemple, il devient possible de choisir entre un emplacement de la barre d’adresse ne haut, ou en bas. Cette deuxième option est plus pratique pour ceux qui utilisent des smartphones avec des écrans XXL.

La version Android de Firefox propose aussi des « collections ». En substance, il s’agit d’une façon d’organiser les marque-pages. Par exemple, vous pouvez créer une collection shopping où vous trouverez tous les liens dont vous avez besoin lorsque vous voulez faire vos courses en ligne.

Mais le plus important est que cette nouvelle version de Firefox sur Android va permettre à Mozilla d’améliore le développement de son navigateur mobile. « La technologie que nous avons utilisée dans le passé a limité notre capacité à améliorer encore le navigateur ainsi que nos options pour implémenter de nouvelles fonctionnalités. Désormais, nous sommes libres de décider et notre cycle de publication est flexible. De plus, GeckoView accélère considérablement la navigation dans Firefox pour Android », explique la fondation.

Celle-ci rappelle également que son navigateur est plus indépendant de Google que d’autres alternatives. « Contrairement à Edge, Brave et Chrome, Firefox pour Android n’est pas basé sur Blink (le moteur mobile de Google). Au lieu de cela, Firefox pour Android est basé sur GeckoView, le moteur entièrement conçu de Mozilla. Cela nous permet d’avoir une totale liberté de choix en ce qui concerne la mise en œuvre des normes et des fonctionnalités », précise la fondation.

Cette liberté permet à Mozilla d’avoir une liberté totale sur la façon dont il implémente les standards du web, ce qui peut avoir des bénéfices en matière d’interface utilisateur, mais aussi de performance. D’autre part, la fondation indique qu’en cas de faille sur le moteur de Google, Firefox n’est pas affecté.