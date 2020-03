Google Stadia enfin en 4K en version web (mais pas encore chez tout le monde)

Google Stadia enfin en 4K !

Disponible depuis la fin d’année dernière, la plateforme de streaming de Google, Stadia, a été optimisée au fil des semaines, pour accueillir notamment de nouvelles fonctionnalités. Récemment, Google a également mis au point de nouveaux studios de développement, pour booster la ludothèque de sa plateforme, en allant piocher notamment du côté de Studios Santa Monica (à l’origine de God of War…)

Parmi les fonctionnalités absentes au lancement de Stadia, l’affichage en Ultra HD 4K sur la version web du service. Toutefois, en ce début mars, il semblerait que Google ait enfin décidé de booster les performances de son service, puisque certains joueurs ont d’ores et déjà la possibilité d’afficher quelques jeux en résolution 4K dans un navigateur web.

Evidemment, l’option en question dépend aussi de la qualité du réseau de l’utilisateur, mais si le débit est suffisant, Google Stadia est capable d’afficher certains titres en 4K, comme Assassin’s Creed Odyssey, GRID ou encore Mortal Kombat 11. Pour vérifier si l’option est disponible, il suffit d’afficher les réglages concernant les « Utilisations de Données » durant une session de jeu. A noter qu’il faut pour cela disposer (selon Google) d’une connexion d’au moins 35 Mbps.

Evidemment, pour profiter pleinement d’un jeu en 4K via Google Stadia (ou via une console de jeu), il est indispensable de disposer d’un moniteur qui prend en charge cette définition. A l’heure actuelle, Google n’a pas encore officialisé le déploiement de cette nouvelle fonctionnalité, et seuls quelques chanceux peuvent pour l’heure profiter d’un Stadia en 4K. On imagine évidemment que le déploiement plus global sera effectif dans quelques jours.

Rappelons que selon certains développeurs, Google ne débloquerait pas assez d’argent pour la mise au point de jeux sur sa plateforme. Selon Business Insider, Google ne soutiendrait pas suffisamment les éditeurs, en leur proposant un budget très limite pour le développement de jeux digne de ce nom.