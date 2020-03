Google Stadia s’offre Shannon Studstill, ex-productrice de God of War

Un peu de God of War sur Google Stadia

Il y a quelques jours, on apprenait que Google avait (visiblement) du mal à convaincre les développeurs de proposer des jeux dédiés à son écosystème Stadia, la faute à un manque… d’argent. Aujourd’hui, le géant américain n’est pas peu fier d’annoncer l’ouverture d’un tout nouveau studio de développement, dédié à la plateforme de streaming Stadia, disponible depuis le mois de novembre 2019.

Un nouveau studio qui situé à Playa Vista en Californie, et qui sera dirigée par Shannon Studstill. Si le nom ne vous dit rien, il faut savoir que cette dernière a été directrice des studios Sony Santa Monica, à l’origine notamment de la saga God of War sur PlayStation. Ce nouveau studio sera donc en charge de développer des jeux de type « Google Stadia exclusive« .

A quand les jeux exclusifs ?

Du côté de Jade Raymond, directrice de Stadia Games, on explique : « Elle possède une vaste expérience en développement de produits et en leadership créatif, mais surtout, elle est une visionnaire qui, en tant que directrice de studio, dirigera et inspirera les équipes de Playa Vista. Nous sommes ravis de l’accueillir dans la famille Stadia ! »

Rappelons qu’il y a quelques semaines, Google annonçait la création d’un autre studio de développement, avec le rachat de Typhoon Studios. Le jeune studio est connu notamment pour son travail sur Journey To The Savage Planet, un jeu disponible depuis quelques semaines sur Epic Games Store, PlayStation 4 et Xbox One.

Google explique que les studios exclusifs à Stadia vont pouvoir proposer des jeux dotés « de nouvelles mécaniques de gameplay, de nouvelles manières créatives de jouer ensemble et de modèles d’interaction uniques. » Reste à savoir maintenant quand ces premiers jeux exclusifs à Google Stadia seront disponibles…