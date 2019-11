Vous ne pourrez pas perdre cet AirPod

Ceux qui utilisent des AirPods en sont en général très contents. Il faut le reconnaître, les écouteurs d’Apple constituent une solution parfaite ou presque dans ce registre. Mais ils ont tout de même un défaut majeur. Les perdre semble presque être devenu un sport international. S’ils sont beaux et pratiques, on peut aussi facilement les perdre. Or, vu le prix, l’addition se révèle très vite particulièrement douloureuse. Par exemple, si vous perdez un AirPod Pro, il vous faudra débourser 99 euros. Au bout de quelques pertes, on en viendrait presque à devoir casser son PEL. Pas de souci, un inventeur a mis au point une méthode bien plus efficace que Find My iPhone.

Un sèche-cheveux ou un AirPod ?

C’est sur Reddit que l’image semble être apparue pour la première fois. Un utilisateur y a présenté son invention. Des écouteurs AirPods de 25 centimètres. Si vous arrivez à les égarer dans votre poche ou votre sac à main, il y a vraiment un problème. Cet accessoire, imprimé en 3D n’a donc pas été mis par Apple, mais il fonctionne tout de même. Il l’a en effet rendu capable de jouer de la musique en Bluetooth. On appréciera l’effort, même si cela ne risque pas de de pouvoir rentrer dans votre oreille.

Pour le détail, concevoir cet AirPod lui a tout de même pris beaucoup de temps. Cinq heures pour réaliser le modèle et ensuite 15 heures d’impression. Pour ceux qui voudraient l’imiter, le fichier CAD est même disponible en ligne. Ce sera même l’unique solution si vous souhaitez en avoir un dans votre salon. En effet, il explique que pour des raisons de droits, il n’a pas le droit de les vendre. Impossible aussi avec ces dimensions de ne pas voir la ressemblance évidente avec un sèche-cheveux…