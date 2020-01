Vous pourrez bientôt acheter un iPhone XS reconditionné

Le marché du reconditionnement est un bon moyen de donner une seconde vie à nos produits tech. Depuis quelques années, de nombreuses enseignes ont émergé, vantant les bienfaits écologiques du reconditionnement de nos téléphones, de nos ordinateurs et de nos tablettes.

Chez Apple, une boutique officielle se charge d’ailleurs de commercialiser ces produits de seconde main, avec une nouvelle garantie constructeur à la clé. Cette semaine, la marque à la pomme a décidé d’introduire ses iPhone XS et XS Max, alors que l’iPhone 11 Pro est venu remplacer cette gamme de smartphones sortis en septembre 2018. Pour les clients, ce sera avant tout un avantage économique qui s’accompagnera de la nouvelle.

Des iPhone XS reconditionnés et moins chers

Sur sa boutique officielle, la première chose qui intéressera concerne effectivement le prix des smartphones, comparés à des exemplaires neufs. Apple a fait en sorte de proposer un rabais assez alléchant, tout en ne faisant pas trop de concurrence non plus avec ses appareils neufs.

C’est ainsi que l’on peut retrouver l’iPhone XS en version 64 Go au prix de 699 $, au lieu de 899 $. Sa version 256 Go est disponible à 829 $ au lieu de 1 049 $. Pour le XS Max, les tarifs débutent à 799 $ au lieu des 999 $.

L’iPhone XR n’est pas disponible, et cela se comprend par le simple fait qu’il est encore commercialisé en tant que produit neuf, dans la boutique d’Apple, aux côtés des iPhone 11, iPhone 11 Pro et 11 Pro Max. D’ici septembre, il devrait tout de même rejoindre les rangs du reconditionnement, et terminer sa carrière tranquillement (lui qui a permis à Apple de maintenir ses ventes).

D’abord pour les États-Unis

La patience sera encore un petit peu nécessaire par ailleurs : Apple n’a ouvert que la boutique américaine pour ses iPhone XS reconditionnés. On attend que cela soit le cas en France, alors que le site actuel spécialisé dans le reconditionnement ne propose que l’iPhone 8 Plus et l’iPhone X. L’attente ne devrait plus être très longue : que ce soit pour réduire son impact sur l’environnement ou continuer à engendrer des ventes sur des produits d’occasion, Apple ne va pas trainer.