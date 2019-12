En 2019, l’iPhone XR est le smartphone le plus vendu au monde

Nous voilà à la fin de l’année 2019, et la fin d’une décennie déterminante pour le marché et la technologie des smartphones. Il y a quelques jours, nous vous proposions un bilan spécifique à Huawei, alors qu’il s’agit de la marque à avoir traversé le plus de mésaventures cette année. Aujourd’hui, place aux chiffres du troisième trimestre en termes de ventes de smartphones dans le monde.

Les résultats d’une étude Counterpoint Research ont montré qu’Apple avait inscrit une nouvelle fois la pole position dans les ventes grâce à son iPhone XR. Pour la troisième fois cette année, le smartphone premium a dominé les ventes, et reste d’ailleurs plus populaire que le nouvel iPhone 11.

L’iPhone XR est un succès

À la présentation de ses nouveaux iPhone, Apple a pris la décision de garder la commercialisation de son iPhone XR. Malgré le fait qu’il soit proche du nouvel iPhone 11 en termes de prix (voir leurs différences), il reste un succès pour la marque à la pomme, et cela aurait été délicat de le retirer du marché.

Selon les données révélées par Counterpoint Research, l’iPhone XR détient 3 % des parts de marchés. Pour sa part, l’iPhone 11 n’est pas encore un succès colossal. Il se place en cinquième position du top 10 des meilleures ventes de smartphones dans le monde au troisième semestre de l’année 2019.

Apple dit néanmoins adieu à l’iPhone 8, qui s’est échappé du classement. Au premier semestre, le modèle – toujours vendu dans le catalogue d’Apple – figurait en quatrième position. Il devrait être remplacé l’année prochaine par un remplaçant de l’iPhone SE.

Samsung en forme avec ses Galaxy A

Traversons le Pacifique et prenons la direction de la Corée du Sud, où Samsung confirme cette fin d’année avec un bilan très positif pour sa nouvelle gamme de Galaxy A. En 2019, le géant de la tech a réussi son pari de revenir sur un segment à la demande gigantesque, en faisant oublier ses anciens modèles « Galaxy J ».

Les nouveaux Galaxy A10 et Galaxy A50 sont respectivement deuxièmes et troisièmes smartphones les plus vendus dans le monde. Ils permettent ainsi à Samsung d’être encore plus présent qu’Apple dans le classement, d’autant plus que le Galaxy A20 se place en septième position.