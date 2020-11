Vous pourrez bientôt demander à Gmail d’utiliser moins de données personnelles

Google est aujourd’hui l’une des entreprises les plus avancées en matière d’intelligence artificielle. Et la firme utilise ce savoir-faire dans ce domaine afin de doper la plupart de ses produits.

Par exemple, lorsque vous utilisez Gmail, vous avez un tri automatique de votre boite de réception, ainsi que la fonctionnalité Smart Compose, qui suggère des suites aux phrases que vous rédigez et qui s’adapte même à votre style de rédaction. Mais si ces fonctionnalités intelligentes sont très pratiques, celles-ci ont besoin de données personnelles pour fonctionner correctement.

Et bientôt, Google vous permettra de choisir. Vous pourrez utiliser les fonctionnalités intelligentes de Gmail, Meet et Chat et consentir à l’utilisation de certaines données personnelles. Ou alors, vous pourrez limiter le traitement de vos données par Google, mais dans ce cas, vous n’aurez pas accès à toutes les fonctionnalités de ces services.

L’idée est de donner aux utilisateurs plus de contrôle sur le traitement de leurs données et de faire en sorte que les utilisateurs n’utilisent les fonctionnalités intelligentes de Gmail, Meet et Chat que s’ils le souhaitent réellement.

Si vous voulez fournir moins de données aux algorithmes de Google, vous n’aurez plus accès à certaines fonctionnalités (qui distinguent les produits Google d’autres apps)

Ces nouveaux contrôles apparaîtront dans les prochaines semaines. Une fenêtre qui vous demandera si vous voulez autoriser les « fonctionnalités intelligentes » utiliser vos données, ou si vous souhaitez désactiver ces fonctionnalités (comme le filtrage des e-mails, Smart Compose ou l’extraction des données d’évènements pour remplir votre agenda).

Une autre fenêtre vous demandera si vous autorisez d’autres produits Google à personnaliser l’expérience en utilisant les données provenant de Gmail, Meet et Chat, ou si vous préférez utiliser une version « limitée » des produits Google. Par exemple, si vous laissez Google Assistant accéder à ces données, celui-ci peut vous envoyer un rappel au sujet de vos factures. Google Maps peut quant à lui afficher vos réservations de restaurants.

Google précise qu’il était déjà possible de désactiver certaines de ces fonctionnalités intelligentes individuellement. La vraie nouveauté, c’est un nouveau contrôle qui vous permettra de mieux comprendre le fonctionnement des produits et services de la firme ainsi que l’utilisation des données.

« Nous continuerons à faire évoluer les contrôles de nos produits pour nous aligner sur ces tendances. Étant donné que les fonctionnalités intelligentes reposent sur vos données pour vous faire gagner du temps et vous offrir une expérience plus utile, nous souhaitons que vous les utilisiez parce que vous trouvez une valeur à leur utilisation, et non parce qu’elles sont simplement là », indique Maalika Manoharan, product manager.

Ces données ne sont pas utilisées pour la publicité

Google assure que les données personnelles provenant de Gmail, Meet et Chat ne seront pas utilisées pour cibler des publicités de Google Ads. Et les fonctionnalités intelligentes de ces services sont fournies par des algorithmes, mais pas via un traitement manuel des données. D’autre part, la firme indique que ses produits ont été conçus de manière à protéger vos données.

En tout cas, Google ne cesse de fournir de nouveaux moyens de contrôler la manière dont il traite nos données personnelles. Par exemple, en 2019, la firme a lancé une fonctionnalité qui nous permet de donner une date de péremption à certaines informations qui sont enregistrées dans ses serveurs.