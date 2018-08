Vous pouvez désormais acheter un château de la série Game of Thrones

Bon attention, il faudra tout de même avoir les poches bien remplies pour faire l’acquisition de ce château vu dans Game of Thrones.

Le siège de la famille Tully

Vous êtes un fan absolu de la série Game of Thrones ? Alors il y a peut-être une très bonne occasion à saisir pour revivre les aventures de vos héros favoris. En effet, il est possible d’acheter le château de Vivesaigues. Si vous ne vous en souvenez plus, c’est que vous avez la mémoire courte. Il s’agit du siège de la maison Tully, là où Catherine Stark a grandi.

Le lieu a notamment une importance cruciale durant la Guerre des Cinq Rois. C’est pour y accéder que Robb Stark doit promettre de se marier. Une promesse non tenue qui mènera à sa décapitation. Parmi les scènes importantes qui y sont jouées on trouve notamment les funérailles de Hoster Tully, le seigneur du château ou le siège réalisé par Jaime Lannister et ses hommes dans la saison 6. Bref, il ne s’agit pas de Port-Réal ou de Winterfell, mais il s’agit tout de même d’un lieu central de la série.

Attention, budget hors normes

Le lieu, bien réel du tournage de la série se trouve donc en Irlande du Nord. Il s’agit du Gosford Castle, un édifice qui date du 19e siècle. Il vient d’être mis en vente sur le site de Maison Real Estate. Mais, c’est un lieu plutôt luxueux. Il compte plus de 15 chambres, 10 salles de bain et au moins 10 salles de réception. En revanche, pour le chauffage, il faudra oublier. Prix de vente ? A partir de 500.000 livres (560.000 €). Mais quand on aime, on ne compte pas…

Attention tout de même. En acquérant un lieu pareil, vous prenez aussi le risque de voir débarquer des hordes de touristes qui veulent revivre l’histoire de la série. Par ailleurs, même si l’emblème de la maison Tully est une truite, rien ne garantit que les pêcheurs y trouveront leur compte. Enfin, le dernier seigneur des lieux n’a pas vraiment profité des accommodations. C’est donc à vos risques et périls.