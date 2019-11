Vous pouvez désormais « cacher » des réponses sur Twitter

Après la programmation de tweets, disponible depuis quelques jours à peine, Twitter propose déjà une nouvelle option, qui permet de masquer les réponses à un tweet. Cela fait quelques mois déjà que la fonctionnalité est en cours de test chez Twitter, mais la possibilité de cacher des réponses à un tweet est désormais disponible publiquement. De cette manière, l’auteur d’un tweet peut très facilement décider de masquer une réponse embarrassante et/ou inappropriée.

A noter que l’option ne permet pas de « supprimer » la réponse en question, mais simplement de cacher cette dernière. Il est alors tout à fait possible de récupérer le message en question, et de le faire apparaître à nouveau dans la liste des réponses.

Starting today, you can now hide replies to your Tweets. Out of sight, out of mind. pic.twitter.com/0Cfe4NMVPj

— Twitter (@Twitter) November 21, 2019