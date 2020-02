Vous pouvez maintenant composer un morceau de musique avec… Excel

Dylan Tallchief, un YouTuber musique vient de dévoiler une sorte de boîte à rythme entièrement basée sur le logiciel Microsoft Excel. Décidément, ce tableur sait vraiment tout faire. Le xlStudio développé par Dylan Tallchief sur Excel ne fonctionne que sous Windows.

Dans sa vidéo de présentation, Tallchief teste sa création en reprenant « Take On Me » de A-ha. Le moins que l’on puisse dire, c’est que xlStudio semble assez résistant, avec des performances étonnantes. Cette boite à rythmes met à disposition des commandes de lecture, une fonction replay, mais surtout la possibilité de jongler entre plusieurs pistes, d’en isoler certaines. Vous pouvez également gérer quelques réglages comme le BPM, le legato, et le swing. Chaque piste dispose d’un sous-menu pour modifier le son de l’instrument, le volume, ainsi le demi-ton.

Excel peut faire des merveilles !

Le xlStudio est même capable d’exporter les projets avec l’extension « .als » afin de les ouvrir avec Ableton. Attention, xlStudio reste tout de même un outil extrêmement limité. Il ne peut pas intégrer de plug-ins, et donc ne peut pas être utilisé comme un outil de travail à part entière. Cependant, c’est toujours assez surprenant de voir à quel point Excel peut être utilisé pour des tâches diverses et variées.

À la base, ce projet est parti d’un mème, Dylan Tallchief se félicite aujourd’hui de l’avoir transformé en une réalité. Excel cache bien son jeu, derrière l’outil barbant qu’il est apparence, il est possible de le rendre bien plus créatif, comme le Sheet2Site. Ce site permet de créer un véritable site web en partant d’un simple tableur Excel.

Si vous voulez essayer xlStudio par vous-même, téléchargez-le gratuitement sur Google Drive. Pour rappel, nous l’avons testé sous macOS il semblerait que l’outil ne soit pas compatible.