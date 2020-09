Vous serez bientôt en mesure de jouer à des jeux Xbox One sur votre iPhone

Si vous possédez une console Xbox One et un iPhone, vous devriez bientôt être en mesure de jouer en streaming sur votre console. En effet, Microsoft s’apprête à lancer une fonctionnalité qui permettra de jouer à distance sur son application Xbox pour le système d’exploitation d’Apple.

D’après le site The Verge, cette nouvelle fonctionnalité est actuellement testée en beta par Microsoft, par le biais du programme Testflight d’Apple et devrait donc être lancée prochainement. Il est important de faire la distinction entre le cloud gaming (via xCloud) et cette fonctionnalité de jeu à distance qui devrait bientôt être proposée sur l’iPhone.

Lorsque vous utilisez le service de cloud gaming de Microsoft, votre smartphone est connecté aux serveurs de la firme de Redmond et c’est sur ceux-ci que les jeux sont lancés, puis diffusés en streaming. Avec le jeu à distance, vous devez avoir une console Xbox One et c’est à celle-ci que votre smartphone se connecte pour diffuser le jeu. C’est exactement le même fonctionnement que Remote Play sur PlayStation 4.

D’après The Verge, il sera possible d’utiliser cette fonctionnalité via une connexion Wi-Fi, LTE ou 5G. Vous pourrez ainsi jouer à votre console par le biais de votre iPhone, même lorsque vous n’êtes pas chez vous. La Xbox One démarrera automatiquement chez vous lorsque vous vous connectez et s’éteindra aussi automatiquement lorsque vous vous déconnectez.

À défaut de xCloud sur l’iPhone

Cette fonctionnalité devrait permettre aux utilisateurs d’iPhone de jouer à des jeux Xbox sur leurs mobiles, à défaut d’un vrai service de cloud gaming. Pour rappel, Microsoft ne va pas lancer xCloud sur iOS à cause des restrictions de l’App Store.

Dans un premier temps, la boutique d’apps d’Apple semblait interdire ce type de service sur iOS. Mais récemment, la firme de Cupertino a fait une concession, en mettant à jour son règlement afin d’autoriser le cloud gaming. Cependant, de nombreuses conditions sont encore imposées.

Chaque jeu proposé doit être disponible sur l’App Store en tant qu’application à part entière et les services de cloud gaming ne seraient donc qu’une sorte de catalogue qui pointe vers ces applications. D’autre part, chaque jeu ainsi que ses mises à jour doivent être approuvés par Apple.

« Les jeux en streaming sont autorisés tant qu’ils respectent toutes les directives – par exemple, chaque mise à jour de jeu doit être soumise pour examen, les développeurs doivent fournir des métadonnées appropriées pour la recherche, les jeux doivent utiliser l’achat via l’application pour débloquer des fonctionnalités, etc. », lit-on dans une annonce publiée en septembre.

En ce qui concerne les applications de cloud gaming, Apple explique : « Les services de jeux en streaming peuvent proposer une application de catalogue sur l’App Store pour aider les utilisateurs à s’inscrire au service et à trouver les jeux sur l’App Store, à condition que l’application respecte toutes les directives […] ».

Bien entendu, ces conditions ne satisfont pas Microsoft, qui ne semble pas disposé à proposer son service de cloud gaming sur l’iPhone. La firme de Redmond a expliqué dans un communiqué que les joueurs veulent aller directement sur les jeux vidéo depuis le catalogue d’une application de cloud gaming, comme ils le feraient sur les applications de streaming vidéo ou de streaming musical.