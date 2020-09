L’App Store autorise finalement le cloud gaming, mais Microsoft n’est pas satisfait

Petit à petit, le cloud gaming gagne du terrain. Pour rappel, cela consiste à lancer les jeux vidéo dans le cloud, puis diffuser les images en streaming sur l’appareil de l’utilisateur. Résultat, il n’est plus indispensable d’avoir une console next-gen ou un PC de gamer pour jouer à des titres AAA. En ce qui concerne l’offre, Google propose déjà Stadia et Microsoft s’apprête à lancer son service xCloud.

Normalement, le cloud gaming doit permettre de jouer à des jeux vidéo de consoles sur des smartphones. Mais le problème, c’est que le lancement d’un service de cloud gaming sur iOS est assez compliqué, à cause du règlement de l’App Store.

Apple a mis à jour son règlement pour autoriser le cloud gaming

Dans une récente mise à jour du règlement de l’App Store, Microsoft autorise finalement le cloud gaming. Mais la firme de Cupertino évoque également un certain nombre de règles que les développeurs doivent respecter.

« Les jeux en streaming sont autorisés tant qu’ils respectent toutes les directives – par exemple, chaque mise à jour de jeu doit être soumise pour examen, les développeurs doivent fournir des métadonnées appropriées pour la recherche, les jeux doivent utiliser l’achat via l’application pour débloquer des fonctionnalités, etc. », lit-on dans l’annonce d’Apple. « Bien sûr, il existe toujours des applications Internet et de navigateur Web ouvert pour atteindre tous les utilisateurs en dehors de l’App Store. »

Apple précise bien que chaque jeu vidéo en streaming doit être soumis à l’examen de l’App Store en tant qu’application à part entière. Et finalement, les applications des services de cloud gaming ne seraient donc qu’une sorte de catalogue qui pointe vers les jeux sur l’App Store.

Voici comment Apple explique cela : « Les services de jeux en streaming peuvent proposer une application de catalogue sur l’App Store pour aider les utilisateurs à s’inscrire au service et à trouver les jeux sur l’App Store, à condition que l’application respecte toutes les directives […] ».

Microsoft réagit à l’annonce d’Apple

La réaction de Microsoft, qui s’apprête à lancer son service de jeux en streaming xCloud, n’a pas tardé. Dans un communiqué, la firme de Redmond explique que les joueurs veulent aller directement sur leurs jeux vidéo depuis le catalogue d’une application, comme s’ils lançaient un film ou une chanson, mais pas être obligés à ouvrir « 100 applications » pour jouer à des jeux individuels dans le cloud.

« Nous nous engageons à placer les joueurs au centre de tout ce que nous faisons, et offrir une expérience formidable est au cœur de cette mission », lit-on aussi dans ce communiqué. Pour le moment, nous ignorons si Microsoft compte lancer xCloud sur iOS.

En tout cas, Microsoft a déjà mené des tests en preview de son service de cloud gaming. Et à l’époque, la firme avait déjà évoqué les contraintes de l’App Store. Au mois d’août, cette preview sur le système d’exploitation d’Apple a été stoppée.

« Notre preview du Projet xCloud s’est terminée sur iOS et nous nous concentrons sur le lancement de notre offre de cloud gaming, via le Xbox Game Pass Ultimate, aux clients Android à partir du 15 septembre », avait expliqué Microsoft, sans donner plus de détails.

Ces dernières semaines, l’App Store n’a cessé d’être critiqué. En plus du problème du cloud gaming sur iOS, il y a également « la taxe » de 30 % qui est au cœur du conflit opposant Apple et Epic Games, le développeur du jeu vidéo Fortnite (celui-ci est actuellement banni de l’App Store).