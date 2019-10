Voyager n’importe où sans bouger de chez soi, c’est ce que propose cette compagnie aérienne

Chez certaines personnes dans l’incapacité de voyager, entreprendre des vacances de rêves à l’autre bout du monde est tout simplement impossible. Pour remédier à cette problématique, la compagnie aérienne japonaise All Nippon Airways, a mis en place un robot de téléprésence. La compagnie a annoncé est prête à déployer 1000 de ces robots Newme, ils permettront d’assister à un événement n’importe où sur Terre sans bouger de chez soi. All Nippon Airways explique même qu’en plus d’assister à des événements précis, Newme peut vous embarquer dans une journée shopping, ou d’autres activités plus libres qu’un événement défini.

Using our advanced additive manufacturing process and modular architecture, OhmniLabs engineered and manufactured the @ana_avatar_in AVATAR “newme” robot, debuting at #CEATEC2019, marking a major milestone for the AVATAR vision. #robotics #CEATEChttps://t.co/3dsD0wMPks pic.twitter.com/cvDuJHGHXP — OhmniLabs (@OhmniLabs) October 15, 2019

Une virée shopping virtuelle ?

Ce robot peut atteindre une vitesse maximum de 3 km/h, et possède une autonomie de 3h en affichant une résolution de 1080p sur l’écran tactile inclinable de 10 pouces. Ce dernier sert en quelque sorte de visage virtuel.

L’ANA espère rendre ce projet disponible d’ici l’été 2020, soit à peu près en même temps que les Jeux olympiques d’été, qui pourrait servir d’un bon test pour le lancement. Je vois déjà les commentaires cyniques proposant un appel vidéo via le smartphone de quelqu’un d’autre, une solution moins chère et parfois plus efficace. Cependant, le projet de All Nippon Airways vous évite de demander à quelqu’un de voyager à votre place, ce qui pourrait vous donner plus d’indépendance.

Cette idée aussi bonne soit elle, n’est si originale, elle s’inspire grandement de la science-fiction. En effet, si l’on prend par exemple le film Clones sorti en 2009, avec Bruce Willis, les êtres humains vivent isolés et interagissent uniquement via des robots qu’ils envoient à leur place dans le monde réel. Dans ce film, Bruce Willis joue le rôle d’un policier qui est contraint de quitter son domicile pour la première fois depuis des années pour enquêter sur plusieurs meurtres de robots de substitution dans toute la ville.