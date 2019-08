Walmart poursuit Tesla pour plusieurs incendies causés par ses panneaux solaires

La société américaine Walmart poursuit Tesla en justice après plusieurs incendies survenus dans des magasins utilisant les panneaux solaires de l’entreprise SolarCity.

Si l’on en croit les déclarations de l’enseigne, ce sont pas moins de sept magasins qui auraient été victimes d’incendies au cours de ces dernières années, entre 2012 et 2018. En conséquence, une poursuite contre l’entreprise a été déposée à la Cour suprême de l’État de New York le mardi 20 août.

Walmart accuse Tesla « de négligence grave »

Selon les documents déposés par Walmart, l’enseigne affirme que les panneaux solaires de Tesla sont à l’origine des incendies, assurant du même coup que cela fait suite à « des années de négligence grave ». Pour l’entreprise de grande distribution, cela fait également état de « l’incapacité de Tesla à se conformer aux normes de l’industrie ».

De la même façon, les magasins indiquent dans la plainte que « Le nombre de défauts, cependant, est écrasant et indique clairement que Tesla n’a pas respecté la norme de diligence établie dans les contrats régissant les systèmes solaires installés dans les magasins Walmart, ce qui est systémique et généralisé ».

Au cours du mois de mai 2018, Walmart aurait également demandé à Tesla d’enlever ou de désactiver tous les panneaux solaires qu’elle avait installés dans plus de 240 magasins à travers les États-Unis après trois incendies. D’ailleurs, un autre feu se serait déclaré dans la ville de Yuba City, en Californie, suite à la mise hors tension du système de la marque américaine.

Pour rappel, Tesla a fait l’acquisition de SolarCity en 2016, là où les problèmes de Walmart ont débuté quatre ans auparavant. Selon la les termes de l’action en justice, la société avait alors « adopté un modèle d’entreprise irréfléchi qui l’obligeait à installer des systèmes de panneaux solaires au hasard et le plus rapidement possible afin de réaliser des bénéfices, et les entrepreneurs et sous-traitants qui avaient effectué les travaux d’installation initiaux n’avaient pas été correctement engagés, formés et supervisés ».

Pour sa part, Tesla n’a pas souhaité commenter. Rappelons que l’entreprise vient tout juste de relancer son activité dédiée aux panneaux solaires en indiquant que les utilisateurs pouvaient désormais louer le système plutôt que de l’acheter.