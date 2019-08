Tesla fait les prix bas sur son service d’installation de panneau solaire

Tesla ne produit pas que des voitures électriques. En dehors de son activité dans le secteur, la division « Tesla Energy » intègre la commercialisation de batteries de stockage pour domiciles et entreprises, ainsi que la vente d’installation de panneaux solaires. Alors que la première branche d’activités de Tesla Energy connaît une croissance de 81%, les parts de Tesla dans le solaire sont en net recul.

Il faut dire que depuis le rachat de SolarCity (Elon Musk en était le président) en 2016 par Tesla, les parts de marchés de l’entreprise leader dans l’installation de panneaux solaires, sont passées de 30% à seulement 6%. En cause, une concurrence plus compétitive, et un modèle d’affaires obligeant les clients à avancer une somme assez importante au début du contrat, afin d’installer le matériel.

Un nouveau tarif très compétitif pour l’énergie solaire de Tesla

Lors de la publication du bilan financier du second trimestre de Tesla, la firme californienne avait annoncé qu’elle allait revitaliser son activité dans le solaire. Alors que SolarCity pesait dans les résultats économiques de l’entreprise, une nouvelle tarification du service de Tesla devrait se montrer très attractive pour les résidents américains.

Maintenant, il faudra débourser mensuellement la somme de 50 dollars pour accéder à l’installation photovoltaïque de Tesla Energy. La marque a laissé de côté l’abonnement à la hauteur de la consommation, et avancera dès lors les frais d’installation et du matériel.

Tesla n’a pas souhaité exiger un contrat à long terme avec ses clients. Pourtant, l’avance des frais par le constructeur est une sacrée dépense, et vient montrer que Tesla souhaite une fois encore sacrifier sa rentabilité au profit de sa croissance. Néanmoins, avec une mensualité aussi attractive, les clients devraient être nombreux et se montrer fidèles dans la durée.

Mais si jamais un client souhaite en arrêter avec le service de panneau solaire Tesla, la marque indique qu’elle coupera simplement l’installation. Pour enlever celle-ci, au souhait du client, il faudra par ailleurs régler 1 500 dollars.

Des panneaux solaires produisant 9 à 12 kWh par jour

En quelques années, les systèmes photovoltaïques de SolarCity ont beaucoup évolué, et le nouveau produit installé par Tesla Energy produit en moyenne entre 9 et 12 kWh par jour, pour le plus petit système évalué à 3,8 kW.

Les clients peuvent par ailleurs souscrire à des systèmes plus gros, car Tesla Energy propose deux offres plus élevées : des panneaux solaires de 7,6 kW et 11,4 kW sont également disponibles sur le site de Tesla. Chacune des offres est disponible sous la forme d’un abonnement mensuel, mais il est également possible d’acheter directement l’installation. Le plus petit modèle coûte 9.500 dollars.

Une installation des panneaux solaires dans les 24 heures ?

Lors de la première annonce de Tesla quant au retour de l’attractivité de son service d’énergie solaire, nous avions pu apprendre que la filiale souhaitait aller plus loin en proposant une réactivité d’installation record. L’objectif serait d’installer les systèmes photovoltaïques dans les 24 heures de la commande en ligne. Pour l’heure, aucune information officielle n’a été dévoilée.