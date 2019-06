Warcraft sur Netflix : peut-on imaginer une suite ?

Vous l’avez peut-être vu arriver sur vos comptes Netflix il y a quelques jours. Le film Warcraft : le commencement, de Duncan Jones, est arrivé sur la plateforme. Cette production n’a sans aucun doute pas reçu un accueil aussi favorable que Murder Mystery qui a battu des records le week-end dernier. Mais peut-on désormais s’attendre à une suite, dans cette tendance actuelle d’Hollywood qui se nourrit à base de sequels et de reboots. Une question qui prend tout son sens quand on repense à la popularité de la franchise World of Warcraft.

Warcraft, le raté phénoménal au box-office

Il faut se souvenir de l’accueil très particulier qu’a reçu Warcraft : le commencement au box-office. Boudé par une grande partie du public, très largement critiqué par la presse et les spécialistes, le film a trouvé son salut commercial en Chine. Si le pays asiatique représente désormais un marché qui ne doit pas être négligé, impossible de le voir comme une planche de salut unique pour développer une franchise.

Pour rappel, cet opus a tout de même coûté la bagatelle de 160 millions de dollars, pour la seule production. Si on ajoute les frais de distribution et marketing, la facture s’alourdit encore. Il a été rentabilisé avec 433,6 millions de dollars au box-office. Mais à l’heure où les grands succès vont beaucoup plus loin, impossible de vraiment s’en satisfaire. A plus forte raison alors que le marché américain a rapporté environ 10% de cette somme. Le grand écart Chine – Etats-Unis ne joue pas en faveur du film à priori. Surtout qu’au nom des accords de financement, les Chinois ne sont pas rentrés dans leurs frais !

A une époque, c’est une trilogie qui était envisagée. L’histoire installe même les éléments nécessaires pour une suite. Mais selon toute vraisemblance à l’heure actuelle, c’est du côté vidéo-ludique que les fans devront aller voir… A moins qu’une série ne puisse se faire une place. C’est sans aucun doute de ce côté-là que repose le plus fort potentiel.