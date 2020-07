Watch Dogs Legion : Infos, date de sortie, collector et plus encore !

Êtes-vous prêt à reprendre du service dans votre carrière de hackeur ? Le troisième opus de Watch Dogs est enfin daté par Ubisoft et promet d’être assez différent tout en respectant l’essence de la série. Après deux opus aux États-Unis avec Chicago (Watch Dogs en 2014) et l’incroyable représentation de la Californie et de la Silicon Valley avec San Francisco (Watch Dogs 2 en 2016), préparez votre passeport pour voyager en Europe.

Londres sera votre nouvel ère de jeu. Après Aiden Pearce, le héros du premier opus avec une histoire sombre et assez sérieuse dans la ville de Chicago. Après Marcus Holloway, le héros du second opus avec une histoire très fun, un environnement très coloré aux antipodes du premier jeu. Rendez-vous dans une ville sans limite.

Watch Dogs Legion semble suivre les traces complètement barrées et fun de Watch Dogs 2. Mais cette fois, il n’y aura pas un, mais des milliers de personnages principaux. Car oui, dans Watch Dogs Legion, il sera possible de contrôler vraiment tout le monde !



DATE DE SORTIE : 29 octobre 2020

ÉDITEUR : Ubisoft

DÉVE LO PPEUR : Ubisoft

DÉBUT DU PROJET : 2017/2018

SUPPORTS : PS4 , PS5 , Xbox One , Xbox Series X , PC & Google Stadia

MULTIJOUEURS : Oui

SEASON PASS : Oui

BIENVENUE CHEZ DEDSEC

Watch Dogs est une licence de jeux vidéo dévoilé par Ubisoft lors de l’E3 2012 et qui est arrivé en 2014 sur PS3, Xbox 360, PC, PS4, Xbox One et Wii U. Un second opus (que beaucoup considèrent comme meilleur) est arrivé en 2016 sur PS4, Xbox One et PC. L’idée principale de cette licence est de nous mener dans un futur proche ou la technologie a pris un peu trop d’ampleur.

À la base, Watch Dogs devait être une suite à Driver San Francisco, un genre de Driver 5. Mais le genre s’éloignait tellement de la licence Driver, qu’elle est devenue une nouvelle licence. Plongé dans un monde futuriste proche (les événements se déroulent quelques années plus tard par rapport à notre époque), le joueur est plongé au centre d’un gros problème.

La technologie se développe extrêmement vite et commence à prendre trop d’ampleur. Les différents gouvernements mettent en place des installations « ctOS ». Des caméras, Android, et autres gadgets qui commencent à devenir omniprésents au point de ne plus laisser d’intimité aux populations mondiales. Face à ce fléau, un groupe de hackeur décide de ne pas se laisser faire. Ce groupe, c’est Dedsec.

Simple organisation qui va aider Aiden Pearce dans le premier opus, DedSec prendra beaucoup plus d’ampleur dans la suite de Watch Dogs puisque Marcus Holloway est un membre de l’organisation. Dans Watch Dogs Legion, cela va prendre encore plus d’importance…

POURQUOI EST-IL SI ATTENDU ?

Ce nouvel opus de Watch Dogs est beaucoup attendu étant donné qu’il s’agit d’une licence plutôt populaire d’Ubisoft. Et une des rares licences de l’éditeur français qui ne revient pas tous les ans ou une année sur deux. Après deux opus aux États-Unis, le jeu nous fera voyager sur le continent européen dans la ville de Londres. Un changement de territoire et de culture que les joueurs ont hâte de découvrir.

Mais le plus intéressant, ce sera sans doute la nouvelle possibilité de gameplay assez intéressante. La possibilité de contrôler tous les personnages du jeu. C’est-à-dire qu’il n’y aura pas de réel personnage principal. Il n’y aura pas de héros. L’idée d’Ubisoft avec ce troisième opus est de mettre en avant une organisation et non une seule personne.

Ainsi, il sera possible de recruter tous les PNJ (personnages non jouables) présents sur la map de Watch Dogs Legion et même les ennemis ! Beaucoup d’ambitions, de promesses et de potentiels dans ce nouvel opus qui donnent bien envie !

C'est au cours de l'E3 2019 à Los Angeles que nous avons eu la chance d'assister à une première présentation de Watch Dogs Legion. Une démonstration d'un gros quart d'heure qui était plutôt convaincante et amusante. On a pu voir le fameux recrutement de nouveaux personnages et leurs aptitudes qui seront toutes uniques et qui aideront DedSec. La seule crainte que nous avions à l'époque, était que le système de « switch » de personnage soit trop important le jeu et qu'il prenne le dessus sur le côté sérieux et la qualité du scénario.

QU’EST-CE QUE L’ON SAIT POUR LE MOMENT ?

Côté Scénario : Watch Dogs Legion sera un mélange des deux premiers opus de la saga. Le côté fun et coloré des membres de DedSec, avec le côté sombre et sérieux du scénario. On se retrouvera dans un futur proche où l’Angleterre est devenu un pays sous régime totalitaire suite au Brexit. L’ensemble des londoniens sont désormais sous surveillances avec les innombrables gadget du ctOS (caméra, drones, intelligence artificielle …).

Watch Dogs Legion sera un véritable jeu nous mettant au coeur d’un conflit entre la population et leur liberté d’actions, leur intimité. Le gouvernement qui ne cesse de surveiller sa population. Mais également entre DedSec, le groupe de hackeur qui essaie de rétablir l’ordre et avec les hommes de Mary Kelley, l’une des criminelles les plus recherchée de la ville et qui est à la tête de la plus grande organisation criminelle de la ville.

Pour ce qui est du reste :

Watch Dogs Legion se déroulera dans la ville de Londres.

La ville sera découpée en huit grosses sections avec de somptueux panoramas de jour comme de nuit et avec des ambiances bien différentes.

Les principaux lieux emblématiques de Londres seront présents.

Il ne sera pas possible de créer son personnage, mais il sera possible de personnaliser de manière assez poussée tous les PNJ que nous contrôlerons.

Il sera possible de changer de personnage à volonté et d’utiliser tous les personnages qui ont été recruté et qui font parti de l’organisation.

L’arbre des compétences fera son grand retour et proposera des sections plus simples à comprendre et surtout mieux organisées.

Tout comme dans GTA V, il ne sera pas possible de switcher de personnages pendant une poursuite ou dans un affrontement hors d’une mission.

Chaque mort sera définitive dans Watch Dogs Legion. C’est à dire que si votre personnage meurt, il ne sera plus possible de le récupérer.

Lorsque votre personnage est dans un état critique vous avez plusieurs options comme continuer le combat (au risque de mourir) ou se rendre (et se faire arrêter par la police par exemple). Dans ce concept là, le personnage ne sera plus disponible pendant quelques temps.

Il sera possible de conduire une multitude de véhicules comme dans les deux premiers opus.

LE MULTIJOUEUR DE WATCH DOGS LEGION

Watch Dogs Legion ne proposera pas de mode en ligne comme on peut le voir avec GTA Online (dans GTA V par exemple). Il n’y aura pas un mode libre permettant de jouer à plusieurs, mais un système de coopération sera disponible permettant de créer une team de quatre joueurs et de faire le scénario du jeu ensemble.

Ubisoft précise également que des missions additionnelles seront présentes spécialement pour les joueurs qui feront le jeu en coopération.

EN BREF

