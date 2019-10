Wave, cette héroïne Marvel méconnue qui pourrait avoir une série

Disney+ est en train de se construire un sérieux catalogue de séries. Au programme, des shows qui se basent sur des super-héros que l’on connaît déjà comme Wandavision, The Falcon and Winter Soldier, Loki ou encore Hawkeye. Mais on va aussi voir apparaître de nouveaux personnages dans le Marvel Cinematic Universe dont Ms. Marvel, Moon Knight et She Hulk. Un mix contenant un peu de tout, qui constitue avant tout un avant-goût de ce que la plateforme pourra nous offrir. Si on ignore encore qui seront les prochains personnages à avoir leur droit à leur propre programme, les fans, à travers le monde, semblent avoir de petites idées. C’est le cas avec Wave.

Wave, une héroïne des Philippines

A l’occasion de la « SuperManila Pop Culture Convention » qui s’est tenue du 18 au 20 octobre, dans la ville de Pasig aux Philippines, le public a en effet lancé une pétition. Leur objectif ? Convaincre Marvel de lancer une série sur leur super-héros local : Wave.

Vous n’en avez sans doute jamais entendu parler. Mais Wave est une héroïne qui a été lancée au mois de mai 2019 dans War of the Realms : New Agents of Atlas #1. Comme son nom l’indique, Wave (vague en français) est une héroïne possédant une très forte affinité avec le monde aquatique, mais ne partage toutefois au lien avec Namor ou les Atlantes.

Wave a été imaginée par l’auteur de comics Greg Pak et le dessinateur philippin Leinil Francis Yu. Son nom original est Pearl Pagan, et elle est née sur l’île de Cebu. Elle n’est pas née avec des pouvoirs, ceux-ci sont le résultat d’expériences scientifiques qui ont été menées sur elle. Son pouvoir est notamment de contrôler l’eau, mais elle est aussi équipée de deux épées. Les lecteurs du comic ont déjà pu la voir collaborer avec Shang-Chi, qui va avoir le droit à son film dans le Marvel Cinematic Universe. Autant dire que voir Wave à l’écran n’est pas forcément impensable, alors que l’entreprise américaine cherche à s’ouvrir à de nouveaux publics en Asie.