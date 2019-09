Disney+ : la série Hawkeye a son héroïne

On le sait depuis bientôt un an, Disney+ va proposer une série autour du personnage de Hawkeye. Quelques mois plus tard, on a appris que Jeremy Renner serait bien au rendez-vous de ce programme, l’occasion pour l’archer de tourner la page et faire ses adieux au MCU. Si Hawkeye n’a jamais été le plus fort des Avengers, il a toutefois joué un rôle central, notamment pour maintenir l’unité et l’humanité du groupe. Mais, c »est désormais sa famille qui est la plus importante.

Hawkeye transmet son arc

C’est aussi le seul Avengers initial qui au final n’aura pas eu le droit à son film dédié. Un paramètre qui a sans doute joué dans le développement de son personnage. Mais, cette mini-série pourrait permettre de lui donner une nouvelle vie.

On sait désormais qui va lui donner la réplique (probablement). Le rôle a en effet été offert à Hailee Steinfield (True Gritt, Bumblebee, mais aussi Spider-Man New Generation). Elle y incarnera donc Kate Bishop, un des personnages connus comme étant une des incarnations de Hawkeye. La série sera donc l’occasion d’un passage de témoin entre les deux personnages et de placer la jeune femme comme nouvelle super-héroïne. Potentiellement, cela pourrait dire, en cas de succès à l’écran, qu’elle ait le droit à quelques caméos dans le MCU ou bien sa propre série dédiée. Mais Disney n’a rien confirmé pour l’instant, notamment parce que rien ne garantit que cela soit vraiment possible ou cohérent d’un point de vue scénaristique. Après tout, le MCU prend une dimension définitivement spatiale, qui n’a pas forcément une place pour un héros aussi « limité » (un commentaire que l’on précise avec beaucoup d’affection).

La série Hawkeye sera diffusée à partir de l’automne 2021 sur Disney+. D’ici là, il ne reste plus qu’à s’armer de patience.