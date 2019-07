Waze affiche désormais à l’avance le prix des péages

Le prix des péages affiché sur Waze

Le très populaire service GPS Waze vient de s’offrir une toute nouvelle fonctionnalité. En effet, la dernière mise à jour de l’application permet désormais aux utilisateurs d’afficher à l’écran une estimation du montant à régler aux différents péages rencontrés sur un trajet. Une nouvelle option plutôt pratique, qui permettra à certains de modifier leur itinéraire (pour éviter ledit péage à venir) ou simplement de connaitre à l’avance une estimation du budget à prévoir.

A l’heure actuelle, comme c’est très souvent le cas, cette nouvelle fonctionnalité est réservée uniquement aux utilisateurs basés aux Etats-Unis, mais aussi au Canada. Pas de jaloux concernant le système d’exploitation, puisque ce « nouveau » Waze est disponible aussi bien sur iOS que sur Android. Reste à savoir maintenant si cette fonctionnalité (plutôt utile) sera bientôt disponible en Europe.

Une fonction communautaire (forcément)

Waze précise que cette nouvelle fonction est fondée (comme beaucoup d’autres) sur le côté « communautaire » du système. Autrement, ce sont les utilisateurs de Waze eux-mêmes qui se chargent d’indiquer le prix payé à tel ou tel péage, ce qui permet à d’autres voyageurs empruntant la même route de savoir à quoi s’attendre. Une estimation qui s’affiche bien sûr dès le calcul de l’itinéraire, ce qui permet de modifier (ou non) ce dernier, et qui plaira notamment à tous ceux qui aiment pouvoir préparer soigneusement leur trajet, et ne pas avoir à chercher en catastrophe ces quelques pièces au fond de la boite à gants, une fois arrivé au péage…

Une fonctionnalité de plus donc pour Waze, qui a récemment accueilli un certain Google Assistant au sein de sa version Android, sans oublier une meilleure intégration du streaming musical, directement au sein de l’application. Rappelons au passage que Waze appartient à un certain Google depuis 2014, le géant américain n’ayant pas hésité à débourser le montant de 1,15 milliard de dollars pour mettre la main sur l’application de navigation communautaire.