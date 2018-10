Waze se met au streaming musical

La sécurité au volant est un sujet primordial, et Waze semble l’avoir bien compris. Ses équipes devraient en effet déployer une nouvelle fonctionnalité dans les jours à venir, offrant la possibilité à ses utilisateurs de lancer l’écoute d’une playlist ou de leur titre favori. Et ce, directement depuis près d’une dizaine de services bien connus comme Spotify, Deezer, iHeart Radio, TuneIn, NPR One, Scribd (lecteur de livres audio), Stitcher ou encore Pandora. Disponible seulement dans la version beta – que ce soit sur iOS ou Android– de l’application pour le moment, l’outil devrait arriver dans les semaines à venir pour tous ceux qui préfèrent utiliser une version stable.

Pour des routes plus sûres

Comment ça fonctionne ? C’est tout simple. Comme n’importe quelle synchronisation entre deux applications, il suffit de se connecter au service de streaming dont on souhaite profiter depuis Waze. La nouvelle intégration est ensuite automatique, et affichera les boutons de lecture dans la partie haute de Waze, entre l’indication de trajet et la carte routière. Une solution idéale pour assurer davantage de sécurité aux conducteurs avertis, qui peuvent donc choisir leur ambiance sonore sans avoir à effectuer trop de gestes sur l’écran en quittant Waze pour aller visiter une autre application.

Attention, il faut savoir que Deezer n’est pas disponible pour Waze sur Android, mais uniquement sur iOS.

Toujours plus de compatibilité

Depuis son rachat par Google pour 1,15 milliard de dollars en 2013, Waze n’a cessé de mettre en place de nouvelles stratégies pour développer son taux de rétention. Grâce à une multiplication des partenariats avec de grands acteurs du numérique et à l’ajout récurrent de nouvelles fonctionnalités, l’entreprise a réussi à atteindre les 10 millions d’utilisateurs rien qu’en France. Ceux qui utilisent Apple CarPlay peuvent même désormais en profiter sans quitter le système d’exploitation de Cupertino. Nul doute que cette dernière annonce saura ravir les automobilistes en mal de patience dans les bouchons ! Et vous, écoutez-vous de la musique lorsque vous conduisez ?

