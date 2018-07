Waze désormais compatible avec Android Auto sur votre téléphone

Waze devient compatible avec Android Auto sur smartphone et facilite l’usage de l’application pour les conducteurs.

Depuis la dernière mise à jour, Waze devient compatible avec Android Auto sur smartphone.

S’adapter à tous les conducteurs

Il y a un an, en juillet 2017, Waze devenait compatible avec Android Auto, rendant son utilisation à bord des véhicules équipé des systèmes d’info-divertissement dernière génération bien plus efficace et sécurisante. Aujourd’hui, Waze va encore plus loin en proposant cette compatibilité avec Android Auto directement sur le téléphone.

Si cela vous parait compliqué, sachez qu’il est désormais possible de profiter de l’interface Android Auto directement via son téléphone, sans avoir besoin de le connecter à un système d’info-divertissement donc, afin d’être utilisé sur un smartphone fixé au tableau de bord ou au pare-brise de la voiture. L’interface de Waze s’adapte donc à un usage plus distant, avec des informations plus lisibles et des plus gros boutons.

Il faut savoir que jusqu’alors, Google Maps était le seul service de navigation compatible avec Android Auto sur smartphone. Pour en profiter, il faut tout d’abord mettre à jours les applications Waze et Android Auto. Il faut ensuite lancer Android Auto et sélection Waze comme application de navigation par défaut.

