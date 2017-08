Western Digital dévoile son nouveau disque dur externe WD My Book Duo de 20 To

Dans la guerre du stockage, les constructeurs sont en quête perpétuelle de produits offrant des records de capacité, le nouveau disque dur externe de Western Digital est précisément ce genre de produit, puisqu’il offre une capacité record de 20 To ! Le WD My Book Duo est en effet équipé de deux disques de 10 To chacun…

Western Digital fait à nouveau parler de lui, avec le lancement d’un monstre du stockage de données, le WD My Book Duo. Ce dernier est en effet composé de deux disques de 10 To, ce qui augmente sa capacité de 4 To par rapport à la précédente version. De quoi offrir encore plus d’espace pour stocker ses contenus multimédias, comme des photographies au format RAW ou encore des vidéos 4K.

Western Digital dévoile le disque dur externe WD My Book Duo

Il pourra également servir pour les personnes travaillant sur des projets nécessitant une sauvegarde de leurs données en permanence, tous en les modifiant (retouches, édition de sites web, etc.). C’est pourquoi Western Digital propose deux modes de configuration, à savoir Rais 0 pour disposer des 20 To, ou Raid 1, qui double la sauvegarde sur les deux disques. De cette façon, en travaillant sur les données de l’un, les données de l’autre restent intactes. Cela permet aussi évidemment de ne pas perdre l’intégralité des données en cas de défaillance d’un des disques.

Autres caractéristiques notables de ce disque dur externe, sa vitesse maximale est de 360 Mo/s, il dispose aussi d’une fonction de chiffrement AES 256 bits, d’un port USB Type-C, de deux ports USB 3.0. Niveau encombrement, le WD My Book Duo reste compact et affiche des mensurations raisonnables de 10 x 18 x 16 cm.

Niveau tarif, ce disque dur externe de Western Digital sera commercialisé à environ 1210 euros. Cher, mais on parle de 20 To de stockage…