Westworld s’offre un nouveau trailer qui tease une inquiétante entreprise de la Silicon Valley

En mai dernier, Westworld, la série de Jonathan Nolan et Lisa Joy, nous avait surpris en introduisant un mystérieux personnage incarné par Aaron Paul. Ce trailer de la saison 3 était par ailleurs l’occasion de nous montrer le monde en dehors des parcs Westworld. Une seconde bande-annonce diffusée à l’occasion de la Comic-Con de San Diego nous permettait également de voir Vincent Cassel dans un rôle de méchant.

Depuis lors, nous restions un peu sans nouvelles de la série. Une vidéo publiée vendredi dernier suscite de nouveau l’intérêt des fans. Ce teaser déroute car il ne montre aucun des personnages connus de la fiction. Il s’agit d’une publicité de la compagnie « Incite Inc » qui se dépeint comme un géant de la Tech indépendant du reste de la Silicon Valley.

Il ne semble y avoir que des avantages à recourir à ses services. Vous galérez pour trouver un emploi ? Confiez lui votre carrière. La planète est en danger ? Oui mais l’entreprise va trouver une solution pour protéger le climat.

Le monde est complexe, compliqué, désordonné, mais la vie n’a pas à l’être. L’avenir est alimenté par vous et nous vous connaissons. Incite est différent. Nous ne sommes pas le vaporware de la Silicon Valley (produit dont la sortie est maintes fois repoussée Ndlr). Nous disposons de capacités informatiques sans précédent, analysant les données pour résoudre les problèmes les plus insolubles de la vie. Nous pouvons protéger notre climat et nous pouvons vous trouver une métier qui vous passionnera. Les possibilités sont infinies. Avec Incite, le seul choix que vous aurez à faire, c’est nous.