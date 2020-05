Westworld sur OCS : on regarde ou on zappe cette saison 3 ?

Attention, l’article suivant contient des spoilers sur la saison 3 de la série Westworld. Si vous ne l’avez pas encore vue, on vous invite à voir le teaser qui annonçait la saison.

Le dernier épisode de la saison 3 de la série Westworld a enfin été diffusé, tant sur HBO en France, que sur OCS City, ce lundi 4 mai. Le clou final de huit épisodes d’une saga qui a pris son envol loin du Far West. Mais fallait-il vraiment s’accrocher pour cette saison 3 de Westworld ?

Westworld, une saison inégale

Pour de nombreux fans et critiques, le début de la saison 3 de Westworld s’est révélé être très décevant. Dans les premiers épisodes, la série déroute, perd de son sel, de ce qui a fait sa saveur. Loin du Far West, Westworld nous a plongé dans un univers futuriste, dans lequel la partie d’échecs que se livrent plusieurs personnages se révèle indigeste dans un premier temps. Trop complexe, pas assez lisible, on se perd à tenter de comprendre ce que veut dire un personnage. Si ce jeu peut divertir un temps, le risque était grand pour Westworld de vouloir trop en abuser.

Heureusement, au fil de la saison, la série diffusée par HBO aux Etats-Unis et OCS en France, a gagné en clarté, alors même que la violence montait d’un cran. L’intégration, à petite dose du personnage tourmenté de Caleb Nichols (joué par le très bon Aaron Paul) se révèle parfaite alors que l’on découvre peu à peu le passé de celui que l’intelligence artificielle Rehoboam décrit comme une « anomalie ». Dans ce monde que la technologie veut rendre parfait, il est l’étincelle que Dolorès Abernathy, au centre de cette saison, veut utiliser pour détruire le monde. Une vision cynique du monde qui vole finalement en éclats dans le dernier épisode, alors que l’on comprend finalement que c’est l’inverse et qu’elle veut sauver le monde, en brisant les chaînes pour rendre à tous, hôtes et humains, leur libre arbitre. Une énième bascule que certains verront aussi comme celle de trop, tant la saison aura eu tendance à user et abuser des rebondissements parfois factices.

Mais, cette saison 3 de Westworld mérite finalement le détour. Peut-être pas tant pour sa qualité intrinsèque que pour les promesses qu’elle laisse entrevoir pour l’avenir. Alors que la saison 4 a déjà été commandé et que deux supplémentaires sont envisagées, impossible de se projeter. La surprise devrait être à nouveau au rendez-vous, tant les cartes ont encore été rebattues, jusqu’aux ultimes secondes (et même la scène post-générique).

