WhatsApp : vous aurez 7 minutes pour effacer un message envoyé par erreur

WhatsApp offre désormais un délai de sept minutes pour effacer un message.

Comme beaucoup, il vous est sans doute déjà arrivé de regretter certains de vos messages envoyés sur WhatsApp, soit en raison d’une vilaine faute, d’un mauvais destinataire ou en raison d’une folie du correcteur d’orthographe… Ces quelques lignes vous rendront heureux car le service de messagerie racheté par Facebook offre désormais la possibilité d’effacer un message définitivement, si l’action se réalise dans les 7 minutes après l’envoi.

Conscient que l’erreur est humaine, WhatsApp permet désormais de supprimer un message que l’on a envoyé par erreur. La messagerie de Facebook déploie progressivement une fonction de suppression d’un message déjà envoyé. La mise à jour se fera progressivement, mais lorsque vous la posséderez, vous devriez être ravi de constater qu’en cas d’erreur de destinataires ou de fautes, vous pourrez faire machine arrière et effacer le message.

WhatsApp vous laisse désormais 7 minutes pour effacer un message

Jusqu’à présent, il était possible de supprimer un message, mais uniquement du côté serveur et donc sur votre smartphone. Les destinataires conservaient le dit message et pouvez toujours le lire ou l’écouter. Désormais, WhatsApp effacera le message côté client et donc sur le téléphone des destinataires. A la place du message, ces derniers liront une notification précisant que le message a été supprimé.

Il y a toutefois deux conditions à respecter pour que cette nouveauté puisse fonctionner. La première, vous et les destinataire devront avoir la toute dernière mise à jour de WhatsApp, mais s’agissant d’une application se mettant à jour automatiquement, cela ne devrait pas trop poser de problèmes. La seconde est plus importante, car l’effacement pourra se faire uniquement si le message a été envoyé dans les 7 dernières minutes, passé ce délais le message ne pourra plus être supprimé du côté client.

La méthode de suppression est très intuitive et facile à réaliser, elle se déroule en deux temps :

Appuyez de façon prolongée sur le message que vous souhaitez supprimer et un menu apparaîtra

Cliquez sur « Supprimer », puis sur « Supprimer pour tout le monde ».

On ne peut faire plus simple ! Le milliard d’utilisateurs réguliers de WhatsApp devrait accueillir avec joie cette nouvelle possibilité qui faisait cruellement défaut et qui pouvait en mettre certains dans l’embarras lorsqu’ils se trompaient de destinataires ou lorsque la correction automatique remplaçait un mot par un autre plus cocasse…

Si vous ne voyez pas encore apparaître cette fonctionnalité, il faudra attendre que votre système accepte la prochaine mise à jour, en attendant vous pouvez consulter la FAQ de WhatsApp si vous cherchez plus d’explications pour iOS, pour Windows Phone ou pour Android.