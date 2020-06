WhatsApp lance enfin son service de paiement

Cela fait un bon moment que les médias évoquent régulièrement le projet de système de paiement de WhatsApp. Et aujourd’hui, celui-ci est enfin officialisé. Dans un billet de blog, le service de messagerie de Facebook annonce la possibilité, au Brésil, de transférer de l’argent via l’application. Cette fonctionnalité est à la fois disponible pour les entreprises qui vendent des produits ou des services, ainsi que pour les transferts entre particuliers.

Depuis 2019, WhatsApp propose une fonctionnalité qui permet aux entreprises de présenter leurs catalogues sur l’application de messagerie. Et maintenant, il sera également possible de recevoir les paiements des clients via celle-ci. « Simplifier les paiements peut aider à faire entrer davantage d’entreprises dans l’économie numérique, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de croissance », lit-on dans l’annonce de WhatsApp.

Entre les particuliers, les transferts d’argent sont encore plus simples. D’après Mark Zuckerberg, transférer de l’argent sur WhatsApp est maintenant aussi simple que d’envoyer une photo via l’application. De plus, ces transferts entre particuliers sont gratuits. En revanche, pour les entreprises, il y aura des frais comparables à ceux des systèmes de paiement par carte.

Sinon, on notera aussi que ce service de paiement sur WhatsApp est propulsé par « Facebook Pay », qui permet déjà de faire des paiements et des transferts d’argent sur Facebook ou Messenger. Et l’entreprise souhaite intégrer WhatsApp et Facebook en ce qui concerne les paiements, afin que les utilisateurs n’aient pas besoin d’enregistrer les informations bancaires deux fois s’ils utilisent déjà le système de paiement sur Facebook. Dans son annonce, WhatsApp évoque également la sécurité : les transactions doivent être validées par un code PIN ou bien par l’utilisation d’un capteur d’empreintes digitales. Et si pour le moment, cette nouvelle fonctionnalité de WhatsApp n’est disponible qu’au Brésil, le service prévoit déjà de déployer celle-ci dans d’autres pays.

Une solution de paiement en attendant Novi ?

Facebook lance ce nouveau service de paiement sur WhatsApp alors qu’en même temps, l’entreprise continue aussi le développement de la plateforme Libra avec ses partenaires, ainsi que celui du service de paiement Novi. Pour rappel, Libra est un projet de cryptomonnaie géré par Libra Association (dont Facebook fait partie). Et Novi est un nouveau service de Facebook qui, grâce à la cryptomonnaie Libra, permettra de faire des transferts d’argent via les différentes applications de l’entreprise.