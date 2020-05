Le portefeuille de cryptomonnaie de Facebook ne s’appellera finalement pas Calibra, mais Novi

Cela fait des années que Facebook s’est intéressé à la blockchain et aux cryptomonnaies. Et en 2019, l’entreprise a officialisé le projet Libra. Pour rappel, Libra est un projet de cryptomonnaie qui facilitera les transactions, en particulier internationales. Celui-ci n’est pas dirigé par Facebook, mais par une fondation dont le numéro un des réseaux sociaux est membre, avec d’autres acteurs comme Shopify, Iliad, Spotify, Uber ou encore Andreessen Horowitz.

L’intérêt de Facebook dans ce projet ?

Une fois que la cryptomonnaie sera opérationnelle, le numéro un des réseaux sociaux proposera un portefeuille de cryptomonnaie qui permettra de faire des transferts entre les utilisateurs soit via une application dédiée, soit sur les applications WhatsApp ou Messenger.

En 2019, Facebook avait indiqué que ce portefeuille de cryptomonnaie s’appellerait Calibra. Mais cette semaine, alors que le service n’a même pas encore été lancé, l’entreprise annonce déjà un nom et une nouvelle identité visuelle pour celui-ci : Novi.

Un nouveau nom pour clarifier les choses ?

Si le nom change, l’objectif est le même. Et dans un billet de blog, David Marcus, le patron de Novi, donne quelques explications sur le fonctionnement de ce portefeuille : « Avec Novi, envoyer de l’argent sera aussi simple que d’envoyer un message. Vous pourrez utiliser Novi en tant qu’application autonome, ainsi que dans Messenger et WhatsApp. Il n’y aura aucuns frais cachés pour ajouter, envoyer, recevoir ou retirer de l’argent et vos transferts arriveront instantanément. Tous les clients Novi seront vérifiés à l’aide d’une pièce d’identité émise par le gouvernement et des protections contre la fraude seront intégrées dans l’application. Et, chaque fois que vous en avez besoin, vous aurez accès 24h / 24 et 7j / 7 à notre assistance par chat et à notre service client. » Novi compte lancer une première version dès que Libra sera disponible, dans quelques pays, avec pour ambition de faciliter les transferts d’argent entre pays.

On ignore pourquoi Facebook a décidé d’abandonner le nom et l’identité visuelle Calibra, et de remplacer celui-ci par Novi. Mais il est possible que l’objectif soit de clarifier que Libra est dirigée par la Libra Association dont Facebook est membre, tandis que le portefeuille de cryptomonnaie appartiendra à Facebook. Pour le moment, on ne sait pas quand tous ces projets pourront se concrétiser étant donné les difficultés d’ordre réglementaire, ainsi que la réticence des états, auxquels Libra fait face. Il y a trois mois, face à la pression des régulateurs, des modifications ont d’ailleurs été apportées au projet.